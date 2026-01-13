快訊

矮個和巨人成北士科亮點！輝達星艦3.0將與金仁寶55高樓「強烈對比」

影／賴清德向鍾東錦打趣「都不來咬耳朵」 鍾回應：當然想咬但沒機會

悲劇了！他護照內頁被蓋「吉伊卡哇」印章 外交部曝嚴重後果

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸客戶買H200晶片必須預付全額？輝達澄清：沒有這樣的要求

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
輝達（Nvidia）發言澄清，表示該公司並沒有要求客戶在訂購H200晶片時，預先全額付款。法新社
輝達（Nvidia）發言澄清，表示該公司並沒有要求客戶在訂購H200晶片時，預先全額付款。法新社

輝達（Nvidia）一名發言人周二（13日）向路透澄清，表示該公司並沒有要求客戶在訂購H200晶片時，預先全額付款。

輝達在回應路透1月8日的一篇報導時指出，公司「絕不會要求客戶為尚未收到的產品付款」。

在上周，路透引述兩名知情人士報導，指輝達要求中國大陸客戶在購買H200 AI晶片時，必須全額預先付款，且不得取消訂單、要求退款，或在下單後更改晶片配置。會有如此嚴格的條件，是為因應北京是否批准相關出貨仍然存在的不確定性。

根據路透的報導，一名消息人士說，輝達先前對中國客戶的標準合約條款，確實包含預付款要求，但有時允許客戶僅支付訂金，而非一次付清全額。

然而，這位人士補充說，針對H200晶片，由於中國監管機構是否會批准出貨仍存在不確定性，輝達在執行相關條件時顯得格外嚴格。

這種針對H200的付款結構，實際上會將財務風險從輝達轉移至客戶身上，因為客戶必須在無法確定北京是否批准晶片進口、或是否能如計畫部署該技術的情況下，先行投入資金。

H200 輝達 NVIDIA 晶片

延伸閱讀

輝達發聲澄清 大陸客戶購買H200晶片「無需預先付款」

誰說地標一定要高？輝達「矮胖型」總部 議員讚：為天際線加分

矮個和巨人成北士科亮點！輝達星艦3.0將與金仁寶55高樓「強烈對比」

太空AI與HVDC雙引擎啟動 金仁寶兩大關鍵王牌浮現

相關新聞

大陸客戶買H200晶片必須預付全額？輝達澄清：沒有這樣的要求

輝達（Nvidia）一名發言人周二（13日）向路透澄清，表示該公司並沒有要求客戶在訂購H200晶片時，預先全額付款。

輝達發聲澄清 大陸客戶購買H200晶片「無需預先付款」

美國晶片大廠輝達（NVIDIA）發言人今天在致路透社聲明中表示，公司不要求購買H200晶片需要預先付款

伊朗局勢惡化 美警告公民立即離境

美國政府警告在伊朗的美國公民立即離境。隨著當地示威活動升高及安全管制收緊，相關風險正迅速上升。

死對頭有共識？川普致電華倫談限制信用卡利率 華爾街難安

川普總統曾表示希望限制信用卡利率，而民主黨進步派麻州聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren)長期以來也一直支持...

Fed主席鮑爾遭刑事調查 引爆美元、公債、期貨同步走跌

聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)證實面臨司法部刑事調查，且已收到大陪審團傳票，內容與他去年6月在國...

首爾市區公車發起無限期罷工 地鐵增開班次應變

首爾市區公車工會與資方薪資協商破裂後，公車司機今天起發起無限期罷工。在全線停駛的情況下，引發外界對首爾交通陷入嚴重混亂的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。