大陸客戶買H200晶片必須預付全額？輝達澄清：沒有這樣的要求
輝達（Nvidia）一名發言人周二（13日）向路透澄清，表示該公司並沒有要求客戶在訂購H200晶片時，預先全額付款。
輝達在回應路透1月8日的一篇報導時指出，公司「絕不會要求客戶為尚未收到的產品付款」。
在上周，路透引述兩名知情人士報導，指輝達要求中國大陸客戶在購買H200 AI晶片時，必須全額預先付款，且不得取消訂單、要求退款，或在下單後更改晶片配置。會有如此嚴格的條件，是為因應北京是否批准相關出貨仍然存在的不確定性。
根據路透的報導，一名消息人士說，輝達先前對中國客戶的標準合約條款，確實包含預付款要求，但有時允許客戶僅支付訂金，而非一次付清全額。
然而，這位人士補充說，針對H200晶片，由於中國監管機構是否會批准出貨仍存在不確定性，輝達在執行相關條件時顯得格外嚴格。
這種針對H200的付款結構，實際上會將財務風險從輝達轉移至客戶身上，因為客戶必須在無法確定北京是否批准晶片進口、或是否能如計畫部署該技術的情況下，先行投入資金。
