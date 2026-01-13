輝達發聲澄清 大陸客戶購買H200晶片「無需預先付款」

美國晶片大廠輝達（NVIDIA）發言人今天在致路透社聲明中表示，公司不要求購買H200晶片需要預先付款。

路透社8日報導，輝達對尋求購買其H200人工智慧（AI）晶片的中國客戶制定異常嚴格條款，要求下訂時必須一次付清，下單後不得取消、要求退款或更改配置。輝達對報導內容回應指出，其「絕不會要求客戶為未收到的產品付款」。

知情人士告訴路透，輝達過去對中國客戶合約的標準條款包含預付款要求，但有時允許客戶支付押金而非全額。

但這位人士同時表示，針對H200晶片，由於中國主管機關是否批准出貨的情況仍不明朗，公司在條件執行上格外嚴格。

這樣的付款結構實際上將財務風險從輝達轉嫁給客戶，客戶必須先投入資金，卻未必能確定北京是否會批准這批晶片進口，或能否按照計畫有效運用相關技術。