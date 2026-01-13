伊朗局勢惡化 美警告公民立即離境

美國政府警告在伊朗的美國公民立即離境。隨著當地示威活動升高及安全管制收緊，相關風險正迅速上升。

根據半島電視台報導，美國駐伊朗虛擬大使館周二發布安全警示，指出抗議活動持續升級，可能演變為暴力衝突，導致人員遭逮捕或受傷。德黑蘭當局已加強維安、封閉部分道路，影響大眾運輸與網路連線。

安全警示明確指出，美國公民應立即離開伊朗。當地美籍人士面臨被盤查、逮捕與拘留的重大風險，僅因出示美國護照或顯示與美國的關聯，就可能成為被拘留的理由。鑑於航空公司持續限縮或取消往返伊朗的航班，警示建議改經陸路前往亞美尼亞或土耳其離境。