開1萬7千多公里沒碰方向盤 他用過特斯拉全自駕模式稱再也回不去

28歲的美國華盛頓州居民莫斯（David Moss）因工作需求，一年開車超過5萬英里。對他而言，選擇特斯拉的關鍵並不是電動車的環保，而是全自動駕駛系統（FSD）。

商業內幕報導，2024年10月28日，莫斯駕駛長續航版Model 3展開橫跨全美的公路旅行。當時車輛仍使用FSD 13.2.9版；11月25日升級到FSD 14.2。從那天起到12月31日為止，他在完全沒有任何人力介入的情況下，行駛超過1.1萬英里（約17703公里）。商業內幕已查核並證實莫斯的里程紀錄。

所謂「沒有人力介入」，是精確到0.1英里以內：全程他未碰方向盤、未踩腳踏板，包含自動停車、駛入超級充電站的完整流程。

這段旅程涵蓋餐廳、辦公園區、施工改道、封路、泥土路等各種情境。有天早上莫斯準備離開飯店，原本道路臨時封閉，車輛立刻自行掉頭，找出替代路線。

最極端的考驗出現在懷俄明州。當地發布時速80英里的強風警報，在約100英里的路段內，莫斯親眼看到六輛聯結車被風吹翻。即便如此，當他行駛在州際公路上，FSD仍穩定完成整段行程，甚至沒有一次壓到車線。

莫斯坦言，這類情境下，自己反而比平常更清楚感受到FSD的優勢。

為了即時更新系統，莫斯在車頂玻璃下方安裝星鏈（Starlink）Mini裝置，能在旅館過夜時直接下載與安裝軟體。莫斯指出，14系列在順暢度、自動停車與速度設定上都有明顯進步，也首次成功說服原本質疑的親友。

FSD行駛時，莫斯會聽有聲書、Podcast、接電話，但從不低頭滑手機，也從未在行駛中睡著。他形容這種體驗，比搭Uber或多數朋友開車都還安心，是他至今「最愉快的一次駕駛感受」。

對莫斯而言，FSD已經不是加分功能，而是「不可或缺的存在」。這也是他刻意選擇長途開車、而非搭飛機的重要原因。因為他知道，抵達機場後，幾乎不可能租到一輛配有FSD的車。

莫斯表示，刷新紀錄從來不是這趟旅程的重點，「這項功能帶給我極大的安心感，就好像路上多了一雙『額外的眼睛』」。這份感受也與他的家庭背景有關，他的父親因視障無法開車，莫斯期待未來若出現無需人類監督的自駕車，父親能因此重新獲得行動自主。