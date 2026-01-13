日本提前大選預期升溫 牽動日股飆新高、日圓走貶、債市承壓

亞太股市周二全面走高，日本市場表現最為突出。投資人暫時淡化伊朗與委內瑞拉的地緣政治風險，以及美國聯準會主席鮑爾遭刑事調查的消息，轉而聚焦日本國內政治變數帶來的資金重配效應。

日本股市在假期後恢復交易即強勢上攻，日經225指數盤中一度大漲3.6%至53,814.79點，東證指數上漲2%以上，雙雙改寫歷史新高。市場揣測日相高市早苗可能提前宣布解散眾議院、在2月舉行大選。根據日本公共廣播NHK報導，執政的自民黨最快本月底就會採取行動。

在高市早苗支持度居高不下的背景下，提前大選被視為有助鞏固她的政治權威，並為所謂的「高市交易」注入新動能。此一交易邏輯近來推升股市、拖累公債，並壓抑日圓走勢。花旗研究指出，若選舉前景明朗，市場將更傾向押注政治穩定與擴張性財政政策。

資金快速流向權值與政策受惠族群。軟銀集團股價一度上漲5%，半導體設備股表現亮眼，愛德萬測試與東京威力科創漲幅皆接近或超過8%。國防產業同樣走強，川崎重工與IHI均勁揚逾5%，核電工程商東洋工程盤中一度飆升15%。市場預期，這些產業可望受惠於高市主張的國防、核能以及AI與晶片投資。

匯市方面，日圓小幅走貶，兌美元匯價滑落至158.25，逼近一年低點。金融教科書會說，經常帳出現順差的國家，理應帶來強勢貨幣，但這套邏輯在日圓身上並未奏效。這顯示投資人仍需看到日本央行進一步升息，並搭配直接干預，才能支撐日圓走勢。

日本財務大臣片山皐月表示，她與美國財長貝森特都對日圓走弱抱持關切。不過，外匯交易員並未聽到任何顯示將採取強力行動的訊號。市場仍認為政治與利率因素短期內不利日圓。

日圓疲弱提振日本出口商，豐田汽車股價一度上漲5.2%，日立上漲3.8%。

債市則承受明顯賣壓。日本10年期公債殖利率升至2.15%，20年期殖利率衝上3.137%，30年期一度觸及3.52%。分析指出，若財政擴張政策取得更明確授權，長天期公債殖利率上行趨勢恐難扭轉，甚至可能迫使日本央行介入。

區域市場普遍走堅。南韓KOSPI指數上漲0.62%，澳洲S&P/ASX200指數上揚0.68%，香港恆生指數期貨顯示開盤走高。與此同時，一股「賣出美國」的資金流向正在成形，部分投資人因擔憂美國地緣政治與聯準會獨立性，轉而加碼日本資產，進一步放大了這波由政治預期驅動的日本市場行情。