快訊

保密局逮頭號共諜蔡孝乾 迫小姨子供出兩人私密細節

李在明今會高市早苗！會前挑明日中「台灣有事」僵局南韓不介入

木村拓哉搭機巧遇高市早苗 首相自爆「珍藏寫真集」天王超驚訝

瑞士示警新型網路詐騙 假購物網站售中製商品盜個資

中央社／ 蘇黎世13日專電

瑞士每年從歲末起進入購物旺季，社群平台也會湧現以溫馨故事包裝的「老店精品清倉大拍賣」貼文，吸引民眾搶購。瑞士警政署網路犯罪部門指出，這些多半是詐騙，寄出的是中國製劣質商品，目的是竊取消費者的付款資訊與個資。

根據瑞士媒體每日廣訊報（Tages-Anzeiger）報導，隨著人工智慧技術進步，這類假冒「老店清倉」貼文近年在瑞士社群平台大量出現。這些「精品店」實際上並不存在，而是詐騙集團利用AI生成照片與故事，販售低成本的中國製商品。

記者觀察多個瑞士臉書詐騙商店發現，這些貼文通常會編造文情並茂的故事，例如店主因家庭、健康因素或時代變遷而不得不結束營業，以超低價格清倉拍賣，商品種類五花八門，從瑞士職人手工用品到珠寶飾品都有，營造傳統工藝與家庭老店氛圍，引發共鳴與惋惜購買。類似故事也在伯恩、蘇黎世、日內瓦等城市反覆出現。

瑞士民眾費雪（Lina Fischer）接受中央社採訪表示，耶誕前夕看過類似瑞士家族羊毛製品臉書廣告，聲稱在蘇黎世並即將休業關門，舉行大拍賣。她原想親自走一趟店家，但遍尋不到店家地址。

報導指出，瑞士警方表示，詐騙網購平台的共同特徵為網站包裝精美，但缺乏任何法定的法律聲明，也沒地址、電話等基本資訊，提醒民眾購買前謹慎及是否有可信評價，並對「好得令人難以置信」的優惠抱持懷疑。

瑞士警方強調，詐騙者通常匿名操作，且多在國外，調查需跨國合作。隨著AI技術進步，此類詐騙包裝只會更難辨識，面對看似真誠訴諸情感的故事，民眾更需要保持警覺，避免成為受害者。

延伸閱讀

瑞士約德爾申請成功 進入非物質文化遺產名錄

甜寵神劇變翻車現場？《軋戲》爆道具盜用！UCL 錄取通知書害留學生個資外流

馬杜洛任內前3年…委內瑞拉將113公噸黃金運往瑞士 價值近1635億元

瑞士惡火 義大利青少年燒傷面積50%、復健路長

相關新聞

美股收盤／標普500、費半再創新高 Fed獨立性風險未撼動市場

美股四大指數周一（12日）收漲，道瓊、標普500指數和費城半導體指數再創收盤新高，科技公司和零售商沃爾瑪上漲，投資人基本...

SK海力士啟動大規模擴張、計劃130億美元蓋新晶片封裝廠 明年完工

南韓記憶體大廠SK海力士（SK Hynix）計劃投入19兆韓元（約129億美元），興建一座新的先進晶片封裝設施，展開大規...

Alphabet市值破4兆美元大關 AI戰略獲成效進展

谷歌（Google）母公司Alphabetab今天市值一度突破4兆美元，主要得益於其人工智慧（AI）戰略成功，消除了市場...

蘋果Siri核心之爭落定：Google Gemini上位 ChatGPT轉輔助

蘋果（Apple）確認，將在今年稍晚推出的新版Siri中，採用Google的Gemini模型。這項為期多年的合作協議，深...

金價衝破4,600美元銀價飆漲6% 油價登七周高點 避險買盤大增

國際油價周一（12日）攀升並收於七周高點，今天繼續上漲，原因是伊朗局勢引發投資者擔憂該國供應中斷；金、銀價格在周一大漲、...

歐盟1月17日簽南美自貿協定 專家：劍指中國

歐盟日前批准「南方共同市場」自由貿易協定，歐盟執委會主席范德賴恩預定17日赴巴拉圭簽約。歷時逾25年談判為何此時敲定，專...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。