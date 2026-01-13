快訊

來台8年外國人怨「台北3改變」 北捷變危險、公園內也會被撞

監獄值得紀念嗎？東亞殖民地的悲苦記憶

美國使館發旅遊警示！籲「立即撤離伊朗」 恐暴力事件升溫

Alphabet市值破4兆美元大關 AI戰略獲成效進展

中央社／ 紐約12日綜合外電報導
谷歌（Google）母公司Alphabetab今天市值一度突破4兆美元。 路透
谷歌（Google）母公司Alphabetab今天市值一度突破4兆美元。 路透

谷歌（Google）母公司Alphabetab今天市值一度突破4兆美元，主要得益於其人工智慧（AI）戰略成功，消除了市場疑慮，也讓它重新站上這場高風險競賽的大前線。

路透社報導，Alphabet宣布，與蘋果（Apple）達成多年合作協議，未來蘋果新一代人工智慧模型將以Google的Gemini作為基礎。這證明Alphabet在AI的努力，獲得成效進展。

Alphabet的A類股今天一度上漲1.7%，來到每股334.04美元，創下歷史新高，隨後回落。

路透社今年稍早曾報導，三星電子（SamsungElectronics）計劃在今年，將其搭載Gemini人工智慧技術的行動裝置數量翻倍。

上週，Alphabet自2019年以來首度在市值上超越蘋果，成為全球第2大上市公司。

這一系列里程碑顯示投資人對Alphabet的信心發生顯著轉變，這家公司2025年股價已大漲約65%，在華爾街「七巨頭」（Magnificent Seven）精英股中，表現最優。

這股轉變動力，源自Alphabet消除了外界擔憂，把過去被忽略的雲端部門打造成主要成長引擎，證明它早期發展AI的優勢並未流失，也獲得巴菲特（WarrenBuffett）的波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）罕見進軍科技業的大型投資。

資產管理公司Ladenburg Thalmann執行長布蘭卡托（Philip Blancato）表示：「在七巨頭成分股中，Alphabet是在過去12個月裡最讓人驚豔的一家，他們正逐步打破原有的經營模式。」

Alphabet Gemini

延伸閱讀

Google拓展AI電商版圖 從Gemini用戶創造收益

Siri要變聰明了…蘋果Google大合作 激勵Alphabet市值突破4兆美元

恩智浦推出全新eIQ代理型AI框架 強化邊緣AI領導地位

Google遭爆健康資訊誤導用戶 已下架部分AI摘要「但換句話問仍出現」

相關新聞

美股收盤／標普500、費半再創新高 Fed獨立性風險未撼動市場

美股四大指數周一（12日）收漲，道瓊、標普500指數和費城半導體指數再創收盤新高，科技公司和零售商沃爾瑪上漲，投資人基本...

Alphabet市值破4兆美元大關 AI戰略獲成效進展

谷歌（Google）母公司Alphabetab今天市值一度突破4兆美元，主要得益於其人工智慧（AI）戰略成功，消除了市場...

蘋果Siri核心之爭落定：Google Gemini上位 ChatGPT轉輔助

蘋果（Apple）確認，將在今年稍晚推出的新版Siri中，採用Google的Gemini模型。這項為期多年的合作協議，深...

金價衝破4,600美元銀價飆漲6% 油價登七周高點 避險買盤大增

國際油價周一（12日）攀升並收於七周高點，今天繼續上漲，原因是伊朗局勢引發投資者擔憂該國供應中斷；金、銀價格在周一大漲、...

歐盟1月17日簽南美自貿協定 專家：劍指中國

歐盟日前批准「南方共同市場」自由貿易協定，歐盟執委會主席范德賴恩預定17日赴巴拉圭簽約。歷時逾25年談判為何此時敲定，專...

台積電ADR大漲超過2% 日月光漲勢更強勁

台股ADR周一（12日）收盤上漲，台積電ADR收盤勁揚2.52%，報每股331.77美元，換算並折合台幣後為每股2,09...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。