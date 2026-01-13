蘋果Siri核心之爭落定：Google Gemini上位 ChatGPT轉輔助

蘋果（Apple）確認，將在今年稍晚推出的新版Siri中，採用Google的Gemini模型。這項為期多年的合作協議，深化兩家科技巨擘在人工智慧（AI）時代的聯盟，也鞏固了Google母公司Alphabet在與OpenAI競爭中的地位。此消息帶動Alphabet市值於週一突破4兆美元，使其成為繼輝達（Nvidia）、微軟（Microsoft）與蘋果之後，第四家跨過此一門檻的美國科技公司。

這項合作對Google而言是一項關鍵背書。其技術已驅動三星電子Galaxy AI的大部分功能，而與Siri的合作更為Google開啟龐大市場，直接觸及蘋果超過20億台的活躍裝置。

蘋果與Google均強調此合作並非排他性，但勢必引發外界對蘋果與OpenAI既有夥伴關係的質疑。蘋果於2024年底已將ChatGPT整合至其裝置中，使Siri能於用戶同意下，將複雜查詢轉由ChatGPT處理。

Equisights Research執行長Parth Talsania分析，蘋果選用Gemini模型，意味OpenAI在蘋果生態中的角色將轉向更偏支援性，ChatGPT主要定位於處理用戶主動選擇的複雜查詢，而非預設的智慧核心。

為追趕OpenAI在產業中的早期領先地位，Google近來全面加碼投入尖端模型，以及圖像與影片生成技術。然而，此合作也引來對市場集中度的擔憂。

特斯拉執行長馬斯克便在社群平台X上發文批評：「這對Google來說似乎是一種不合理的權力集中，考慮到他們同時掌握Android和Chrome。」馬斯克旗下AI公司xAI正透過構建基礎模型與投入龐大基礎設施，試圖與業內主要參與者競爭。

受此交易消息激勵，加上投資人對Google的AI發展日益樂觀，Alphabet股價過去一年累計大漲140%，於周一正式躋身4兆美元市值俱樂部。