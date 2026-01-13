金價衝破4,600美元銀價飆漲6% 油價登七周高點 避險買盤大增

國際油價周一（12日）攀升並收於七周高點，今天繼續上漲，原因是伊朗局勢引發投資者擔憂該國供應中斷；金、銀價格在周一大漲、創下新高，金價突破每英兩4,600美元，因為美國司法部對聯準會啟動調查，引發央行獨立性擔憂。銅價漲幅收斂，盤中在美元走弱和供應擔憂支撐下一度向紀錄高位飆升。

油價漲至七周高點

布蘭特原油3月期貨周一收盤漲53美分，漲幅0.8%，報收於每桶63.87美元；美國西德州中級原油（WTI）2月期貨上漲38美分，漲幅0.6%，報收於59.50美元，今天開盤後繼續漲0.47%。

這是布蘭特原油自11月18日以來的最高結算價，也是WTI原油自12月5日以來最高結算價。

伊朗周一表示，伊朗仍保持與美國的溝通管道暢通。美國總統川普正在權衡對伊朗全國抗議活動致命鎮壓的回應。這場抗議被認為是自1979年伊斯蘭革命以來對伊朗神權統治最嚴峻的挑戰之一。

川普周日表示，美國可能會與伊朗官員會面，並表示他正在與伊朗反對派保持聯繫，同時提高對伊朗領導層的壓力，包括因抗議者遭遇致命暴力鎮壓而威脅可能採取軍事行動。

來自Kpler和Vortexa的數據顯示，伊朗目前在海上儲存的石油量創紀錄，相當於約50天的產量。由於制裁，中國購買量減少，而德黑蘭則試圖保護其供應免受美國打擊的風險

同時間市場評估，另一個受制裁的石油輸出國組織（OPEC）成員國委內瑞拉的供應可能增加，這項因素限制了油價的漲幅。

委內瑞拉總統馬杜洛下台後，預料將很快恢復石油出口。川普上周表示，委內瑞拉政府將向美國移交多達 5,000萬桶受制裁的石油。四位熟知內情的消息人士稱，石油公司一直在爭分奪秒地尋找油輪，準備安全運送原油。

投資人還在關注來自俄羅斯的供應中斷風險，因為烏克蘭的襲擊針對的是其能源設施，以及美國對俄羅斯能源實施更嚴厲制裁的前景。

高盛在一份報告中表示，隨著新供應的出現並造成市場過剩，今年油價可能會走低，儘管與俄羅斯、委內瑞拉和伊朗有關的地緣政治風險將繼續推動油價波動。

金價突破每英兩4,600美元

現貨金價周一創下紀錄高點，突破每英兩4,600美元，銀價亦創新高，因川普政府對聯準會主席鮑爾展開刑事調查的不確定性加深，投資者湧入避險資產。

現貨金價周一收盤上漲1.95%，報每英兩4,597.51美元，盤中一度觸及紀錄高點4,630.21美元。美國2月黃金期貨收盤上漲2.5%，報4,614.70美元。

現貨銀價大漲6.6%，報每英兩85.10美元，盤中創下歷史新高每英兩86.24美。

Jupiter資產管理公司黃金和白銀基金經理Ned Naylor-Leyland表示：「黃金和白銀是聯動的，但當資金流入白銀時，它的漲勢更猛，因為市場容量更小，對資金流入流出更敏感。」

法國興業銀行全球大宗商品研究主管Michael Haigh表示：「高度不確定性直接影響黃金市場，（而且）幾乎每周都新增一個不確定因素。」

他說，支撐金價上漲的背景短期內不太可能逆轉。黃金去年飆升逾64%，創1979年以來最佳表現，白銀則錄得歷史最強年度漲幅，達146.8%。

地緣政治緊張局勢也持續升溫，川普正在權衡對伊朗鎮壓抗議的致命行動作出回應，此前他已罷黜委內瑞拉總統尼馬杜洛，並提出收購格陵蘭的想法。

現貨白金上漲3%，報每英兩2,342.10美元，鈀金漲2.5%，報1,861.44美元。

銅價衝高回落

倫敦金屬交易所（LME）的基準銅期貨一度上漲2.5%，至每噸13,323美元，之後回吐部分漲幅，收盤漲1.6%，報13,209.5美元。紐約商品交易所（Comex）銅價突破每磅6美元，之後也漲幅收斂。

倫敦金屬交易所的其他基本金屬同樣在普遍上漲後出現回落；鋁和錫都觸及2022年以來的最高水準。

荷蘭國際集團大宗商品策略師Ewa Manthey表示，市場波動以及一項基準大宗商品指數的權重再平衡，一定程度上促成了金屬價格回落。她補充說，整體而言金屬的基本面並未改變：在供應偏緊、需求預期強勁的推

動下，金屬年初以來持續走高。