歐盟1月17日簽南美自貿協定 專家：劍指中國

歐盟日前批准「南方共同市場」自由貿易協定，歐盟執委會主席范德賴恩預定17日赴巴拉圭簽約。歷時逾25年談判為何此時敲定，專家分析背後有「劍指中國」因素，歐盟不樂見拉美繼續倒向中國，也著眼南美豐富稀土資源。

范德賴恩（Ursula von der Leyen）17日將與歐盟理事會主席柯斯塔（Antonio Costa）前往巴拉圭，簽署「歐盟與南方共同市場」（EU-Mercosur）自由貿易協定，對象包括阿根廷、巴西、烏拉圭、巴拉圭等4國，此協定將創造涵蓋超過7億人口的巨大自由貿易區。

歐盟9日在多數成員國支持下，表決通過批准此協定，但法、奧、匈、波蘭、愛爾蘭等國投下反對票，法國並爆發激烈農民示威。為何這項從1999年就開啟的談判，能獲歷史性突破，許多專家歸因「地緣政治」，除因美國關稅迫使歐洲須積極開拓替代市場，面對中國以補貼政策、低價傾銷重擊歐洲產業，歐盟有沉重「另闢蹊徑」壓力。

●歐盟在拉美與中國競爭 著眼市場與稀土

義大利媒體「蟻報」引述，智庫「歐洲外交關係協會」（ECFR）經濟專家德瑪雷（Agathe Demarais）指出，這項協定意義遠不止貿易層面，拉美現在是西方與中國戰略競爭關鍵地，近年中國在拉美影響力遽增，對歐盟來說，不簽署這份協定代表將拉美經濟體進一步推向中國軌道，「拉美經濟體將愈來愈依賴北京。」

面對中國常以稀土資源當國際政治籌碼，德瑪雷另點出，南方共同市場國家擁有對歐盟綠能至關重要的資源，特別是巴西，擁有全球約20%石墨、鎳、錳和稀土儲量，及全球最多鈮儲量，鈮是航太領域戰略金屬，已被列入歐盟關鍵原料清單。阿根廷則擁有世界前三大鋰儲量，鋰是電動車電池關鍵材料。

德瑪雷表示，此協定是歐洲「降低對中國依賴風險策略」的一部分，歐洲透過降低對南方共同市場的出口關稅，尤其在化學、機械領域，可激勵歐盟企業選擇拉美，而非到中國建立生產線。

●義大利支持成關鍵 盼兼顧保護農業、拚工業

義大利此次改變過去猶疑立場投下贊成票，是使協定通過關鍵之一。義大利政府認為已將57項農產列入保護名單，開放效應「利大於弊」。

義總理梅洛尼（Giorgia Meloni）9日在新年記者會表示，她的立場是「只要能為農民提供足夠保障就支持」，而義大利向歐盟爭取到多項保障，包括納入敏感產品保護機制、補償基金，強化進口檢疫，也促使歐盟提前撥款450億歐元（約新台幣1.6兆元）農業基金，並承諾不提高化肥等價格。

義大利外交部提供資料指出，該協定主要內容包括取消高額關稅，每年將為歐盟出口商節省超過40億歐元；簡化歐洲出口產品海關程序；享有某些關鍵原料及綠色產品專屬優惠進口；禁止仿冒340多種被認定地理標示的歐盟傳統食品，其中57種是義大利產品。

義大利外交部指出，該協定降低關稅的領域，包括多個義大利強項產業，例如汽車、工業機械、化學、藥品。而南方共同市場產品要進入歐盟，必須符合歐盟標準。