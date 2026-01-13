台積電ADR大漲超過2% 日月光漲勢更強勁
台股ADR周一（12日）收盤上漲，台積電ADR收盤勁揚2.52%，報每股331.77美元，換算並折合台幣後為每股2,099.11 元，較台北交易股票溢價率為24.21%。
美股道瓊、標普500指數和費城半導體指數都創歷史新高。
道瓊工業指數12日收盤上漲86.13點，漲幅0.17%，收49,590.20點；標普500指數上漲10.99點，漲幅0.16%，至6,977.27點；那斯達克指數上漲62.56點，漲幅0.26%，至23,733.90點。
費城半導體指數漲36.06點，漲幅0.47%，報7,674.84點。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 288.99 +3.57 283.00 2.12
中華電 CHT 132.87 +0.21 133.50 -0.47
台積電 TSM 2,099.11 +2.52 1,690.00 24.21
聯電 UMC 55.99 +0.68 55.30 1.25
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
