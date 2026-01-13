快訊

北宜高鐵案「史詩級錯誤」經費暴增到4千億 綠藍前部長籲政府喊停

2028年書店從街頭消失？30位日本出版人敲警鐘 再不改革書店無法生存

紐時：美台貿易協議本月宣布 台商品關稅15%、台積電再蓋至少5座廠

美國股市走揚 道瓊和標普指數收盤再創新高

中央社／ 紐約12日綜合外電報導

美國司法部門針對聯邦準備理事會（Fed）展開刑事調查的消息傳出後，投資人並未擔憂此事為市場帶來的壓力，華爾街股市今天揚升，其中道瓊指數與標普指數收盤再創歷史新高。

道瓊工業指數上漲86.13點或0.17%，收49590.20點。

標準普爾500指數小漲10.99點或0.16%，收6977.27點。

那斯達克指數上揚62.55點或0.26%，收23733.90點。

費城半導體指數揚升36.06點或0.47%，收7674.84點。

