美國股市走揚 道瓊和標普指數收盤再創新高
美國司法部門針對聯邦準備理事會（Fed）展開刑事調查的消息傳出後，投資人並未擔憂此事為市場帶來的壓力，華爾街股市今天揚升，其中道瓊指數與標普指數收盤再創歷史新高。
道瓊工業指數上漲86.13點或0.17%，收49590.20點。
標準普爾500指數小漲10.99點或0.16%，收6977.27點。
那斯達克指數上揚62.55點或0.26%，收23733.90點。
費城半導體指數揚升36.06點或0.47%，收7674.84點。
