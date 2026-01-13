Siri要變聰明了…蘋果Google大合作 激勵Alphabet市值突破4兆美元

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
蘋果公司將和Google建立多年的合作關係，用後者的AI模型Gemini驅動今年將推出的新版Siri。路透
蘋果公司將和Google建立多年的合作關係，用後者的AI模型Gemini驅動今年將推出的新版Siri。路透

根據CNBC取得的聲明，蘋果公司將和Google建立多年的合作關係，用後者的AI模型Gemini以及雲端技術，打造蘋果未來的Foundation Models，為升級版Siri等蘋果今年稍晚推出的產品，提供AI功能。這則報導隨後獲得蘋果和Google的證實。

消息激勵Google母公司字母（Alphabet）股價12日盤中一度上漲1.7%至334.04美元，市值突破4兆美元。

據彭博去年11月的報導，蘋果計劃每年向Google支付約10億美元，讓Gemini支援AI版Siri。

Gemini Siri

