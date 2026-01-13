Siri要變聰明了…蘋果Google大合作 激勵Alphabet市值突破4兆美元
根據CNBC取得的聲明，蘋果公司將和Google建立多年的合作關係，用後者的AI模型Gemini以及雲端技術，打造蘋果未來的Foundation Models，為升級版Siri等蘋果今年稍晚推出的產品，提供AI功能。這則報導隨後獲得蘋果和Google的證實。
消息激勵Google母公司字母（Alphabet）股價12日盤中一度上漲1.7%至334.04美元，市值突破4兆美元。
據彭博去年11月的報導，蘋果計劃每年向Google支付約10億美元，讓Gemini支援AI版Siri。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言