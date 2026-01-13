快訊

紐時：美台貿易協議本月宣布 台商品關稅15%、台積電再蓋5座廠

聽新聞
0:00 / 0:00

鮑爾遭川普追殺、伊朗局勢震盪 黃金、白銀再飆天價

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

黃金和白銀價格12日盤中再創新高，因美國司法部對聯準會（Fed ）主席鮑爾啟動刑事調查，再度引發外界對Fed獨立性的疑慮，加上伊朗局勢震盪，也推升貴金屬的避險需求。

現貨金價12日盤中一度上漲2%，創下每英兩4,620.25美元的歷史新高；現貨銀價也一度飆漲7%至每英兩85.7美元的新紀錄。2月交割的黃金期貨上漲2.8%至4630.80美元。

川普政府揚言就鮑爾去年夏天因Fed總部翻修工程案在國會的證詞，對他提出訴訟。鮑爾說，此舉是政府為了在利率政策上取得更大影響力的「藉口」。鮑爾此言一出，拖累美元走弱，12日一度貶0.4%至98.7，貶幅寫三周以來最大，美國10年期公債殖利率則小幅上揚。

在此同時，伊朗爆發致命抗議活動，也推升貴金屬的避險吸引力。時值川普在國際舞台上展現美國強硬姿態，他11日表示，正考慮對伊朗採取強烈行動，也再度揚言要奪取格陵蘭，並質疑北約（NATO）聯盟的價值，而川普一周前才剛逮捕委內瑞拉領導人馬杜洛。

美國 伊朗 川普

延伸閱讀

川普不滿埃克森美孚立場 傾向排除參與委國投資

川普擬介入伊朗鎮壓反政府示威 陸外交部：反對干涉別國內政

川普深夜P圖發假維基百科照！自封「委內瑞拉代理總統」

Fed鮑爾快卸任了 川普拿司法追殺？逼他裸退還要「殺雞儆猴」

相關新聞

鮑爾遭川普司法追殺 「賣出美國」情緒瀰漫市場

美國聯邦檢察官已就聯準會（Fed）翻新總部大樓成本上修一事，對Fed主席鮑爾發出傳票。鮑爾迅速以書面和影音回應，表示自己...

南韓發行穩定幣 動起來

南韓政府與執政黨共同民主黨已決定，將於1月20日討論政府提出的《數位資產基本法》草案，內容包括引入與韓元掛鉤的穩定幣。政...

澳洲、日本 加速布局稀土

澳洲和日本加緊鞏固稀土領域。澳洲12日宣布擬砸8億美元，向本國礦業公司採購並儲備用於國防、先進科技的關鍵礦物；日本採礦船...

Google拓展AI電商版圖 要從Gemini用戶創造收益

在零售業者日益轉向使用AI工具來吸引消費者之際，Google積極布局自家在AI電商領域的地位，不但推出一套開源的「通用商...

穆迪預測 資料中心五年投資3兆美元

穆迪評級公司表示，未來五年流向資料中心相關投資的資金將至少3兆美元，並將仰賴信用市場多個領域的力量提供資金。

蘋果智慧機市占奪冠

最新數據顯示，在高階手機需求增強及主要新興市場動能改善帶動下，2025年全球智慧手機出貨量增加2%，連續第二年成長，蘋果...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。