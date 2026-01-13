鮑爾遭川普司法追殺 「賣出美國」情緒瀰漫市場

美國聯邦檢察官已就聯準會（Fed）翻新總部大樓成本上修一事，對Fed主席鮑爾發出傳票。鮑爾迅速以書面和影音回應，表示自己受刑事調查威脅並可能被起訴，是因Fed拒絕配合川普降息。市場對Fed獨立性的憂慮升溫，使得「賣出美國」（Sell America）的情緒12日席捲金融市場，美股早盤走跌、美元走貶，金價再創新高。

美國財經媒體分析，此事最終並不是真的關於美國總統川普把鮑爾視為眼中釘、或不滿沒有降息，而是攸關川普打算控制央行，也是給下任Fed主席一記事先的警告。此外，這也可能是逼鮑爾在5月「裸退」的一種手段。

Fed主席鮑爾在聲明中說，川普政府只是拿Fed整修花費當藉口，自己遭受威脅，源自於他與川普政府在貨幣政策上的分歧。川普本人和他的核心財金官員，已多次要主張Fed應大幅降息。但川普12日接受NBC專訪時，否認自己知道司法部對Fed展開的調查。

這波「賣出美國」交易，再度引發外界關注美國總統究竟能夠、或是應在多大程度上影響利率政策。利率政策長期被視為Fed的專屬職權，同時，也重新喚起投資人思考是否應降低對美國資產與美元的曝險。這也正是去年4月川普宣布實施對等關稅時，主導全球市場的核心主題。

彭博分析，對投資人而言，Fed與川普政府因傳票而升高衝突，為市場波動加劇埋下伏筆，這可能對長期貨幣政策產生影響。同時，市場焦點也再度落在美元之上。美元做為全球貿易的基礎，占全球外匯交易量近90%。

策略師與投資人示警，如果雙方的緊張持續升高，「賣出美國」的拋售潮可能進一步加深。摩根大通資產管理說，相關消息可能促使美國公債殖利率曲線進一步趨陡。瑞士私人銀行Lombard Odier認為，美元與美國公債將承受更大壓力。景順投資則指出，歐洲與亞洲股票等非美國資產現在顯得更具吸引力。

也有部分人士不那麼悲觀。他們的看法是，鑑於美元做為準備貨幣的強勢地位、美國公債市場的深度流動性，及AI熱潮對股市的推動力，任何回檔都可能成為買進良機。