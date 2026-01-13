快訊

紐時：美台貿易協議本月宣布 台商品關稅15%、台積電再蓋5座廠

穆迪預測 資料中心五年投資3兆美元

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

穆迪評級公司表示，未來五年流向資料中心相關投資的資金將至少3兆美元，並將仰賴信用市場多個領域的力量提供資金。

穆迪12日報告表示，為支撐人工智慧（AI）和雲端運算熱潮，將需在伺服器、運算設備、資料中心設施和新發電容量上投資數兆美元。

多數資金將直接來自科技大廠，這些企業正面臨著對資料中心和運作所需電力的需求高漲。美國六大超大規模資料中心業者（hyperscaler）微軟、亞馬遜、字母、甲骨文、Meta和CoreWeave，今年投資資料中心預料將達5,000億美元。

銀行將持續擔任提供資金的要角，其他機構投資人也將提供愈來愈多貸款，因其所需的龐大資本金額。

穆迪也預估，更多的美國資料中心將會利用資產擔保證券、商業不動產擔保證券和私募信貸市場，來進行債券再融資。在2025年發行量達紀錄水準後，新融資將會更大規模增加且集中。

尤其是美國的資產擔保證券市場，去年發行量約150億美元，穆迪預估今年發行量將「大幅成長」，部分原因是資料中心的土建融資。

支撐AI革命所需的龐大貸款，已引發對可能製造泡沫的擔心，如果這項科技的最終表現未如外界的高預期，可能傷害到股票和信用投資人。

不過，建造新資料中心容量的需求，尚未展現放緩跡象。穆迪預期，這場建造新容量的競賽目前仍在「初期階段」，全球成長預料還會維持12至18個月。

穆迪 美國 規模

鮑爾遭川普司法追殺 「賣出美國」情緒瀰漫市場

美國聯邦檢察官已就聯準會（Fed）翻新總部大樓成本上修一事，對Fed主席鮑爾發出傳票。鮑爾迅速以書面和影音回應，表示自己...

南韓發行穩定幣 動起來

南韓政府與執政黨共同民主黨已決定，將於1月20日討論政府提出的《數位資產基本法》草案，內容包括引入與韓元掛鉤的穩定幣。政...

澳洲、日本 加速布局稀土

澳洲和日本加緊鞏固稀土領域。澳洲12日宣布擬砸8億美元，向本國礦業公司採購並儲備用於國防、先進科技的關鍵礦物；日本採礦船...

Google拓展AI電商版圖 要從Gemini用戶創造收益

在零售業者日益轉向使用AI工具來吸引消費者之際，Google積極布局自家在AI電商領域的地位，不但推出一套開源的「通用商...

蘋果智慧機市占奪冠

最新數據顯示，在高階手機需求增強及主要新興市場動能改善帶動下，2025年全球智慧手機出貨量增加2%，連續第二年成長，蘋果...

