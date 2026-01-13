穆迪預測 資料中心五年投資3兆美元

穆迪評級公司表示，未來五年流向資料中心相關投資的資金將至少3兆美元，並將仰賴信用市場多個領域的力量提供資金。

穆迪12日報告表示，為支撐人工智慧（AI）和雲端運算熱潮，將需在伺服器、運算設備、資料中心設施和新發電容量上投資數兆美元。

多數資金將直接來自科技大廠，這些企業正面臨著對資料中心和運作所需電力的需求高漲。美國六大超大規模資料中心業者（hyperscaler）微軟、亞馬遜、字母、甲骨文、Meta和CoreWeave，今年投資資料中心預料將達5,000億美元。

銀行將持續擔任提供資金的要角，其他機構投資人也將提供愈來愈多貸款，因其所需的龐大資本金額。

穆迪也預估，更多的美國資料中心將會利用資產擔保證券、商業不動產擔保證券和私募信貸市場，來進行債券再融資。在2025年發行量達紀錄水準後，新融資將會更大規模增加且集中。

尤其是美國的資產擔保證券市場，去年發行量約150億美元，穆迪預估今年發行量將「大幅成長」，部分原因是資料中心的土建融資。

支撐AI革命所需的龐大貸款，已引發對可能製造泡沫的擔心，如果這項科技的最終表現未如外界的高預期，可能傷害到股票和信用投資人。

不過，建造新資料中心容量的需求，尚未展現放緩跡象。穆迪預期，這場建造新容量的競賽目前仍在「初期階段」，全球成長預料還會維持12至18個月。