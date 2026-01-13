美戰略方案納中東成員 卡達阿聯加入「矽土和平」協議

快訊

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
卡達與阿拉伯聯合大公國將加入美國所主導的矽土和平協議。（路透）
美國國務院經濟事務次卿海柏格（Jacob Helberg）在路透的訪談中表示，卡達與阿拉伯聯合大公國，將加入美國所主導的人工智慧（AI）與半導體供應鏈安全計畫：「矽土和平」（Pax Silica）協議。

鑑於中東地區長期的政治分歧，這兩個國家願意加入「矽土和平」協議，格外受到注意，反映了美國正努力將以色列與波斯灣國家，納入同一個技術核心的經濟架構之中。

「矽土和平」這個計畫，目的在保護技術供應鏈的完整，包括關鍵礦產、先進製程、運算及數據基礎設施。這是川普政府經濟外交戰略的核心支柱，要減少依賴競爭對手，同時加強盟友間的合作。

海柏格說：「矽宣言不僅是一份外交公報，它是要成為一個新經濟安全共識的行動文件。」目前已簽署「矽土和平」協議的國家，有以色列、日本、南韓、新加坡、英國、澳洲等國。卡達預計在12日簽署，阿聯15日跟進。

海柏格強調，「矽土和平」與傳統聯盟不同，是一個「能力結盟」，成員資格是由其國家工業實力與企業來驅動。他希望「矽土和平」計畫能加速中東地區的經濟轉型，從依賴能源轉向多元化技術。他說：「對於阿聯和卡達而言，這代表著安全架構從以碳氫化合物（指石油、天然氣）中心，轉向以矽技術為中心。」

海柏格談話的時間點，正值沙烏地阿拉伯政府主導的「未來礦物論壇」，將在13日展開，論壇討論主題為全球礦產與供應鏈，匯集了各國高層官員、產業領袖與投資者。

海柏格表示，今年「矽土和平」集團的重點將放在擴大成員、建立戰略方案以確供應鏈安全、協調出保護關鍵基礎設施與技術的政策。

矽土和平 供應鏈

鮑爾遭川普司法追殺 「賣出美國」情緒瀰漫市場

美國聯邦檢察官已就聯準會（Fed）翻新總部大樓成本上修一事，對Fed主席鮑爾發出傳票。鮑爾迅速以書面和影音回應，表示自己...

Google拓展AI電商版圖 從Gemini用戶創造收益

在零售業者日益轉向使用AI工具來吸引消費者之際，Google積極布局自家在AI電商領域的地位，不但推出一套開源的「通用商...

南韓發行穩定幣 動起來

南韓政府與執政黨共同民主黨已決定，將於1月20日討論政府提出的《數位資產基本法》草案，內容包括引入與韓元掛鉤的穩定幣。政...

澳洲、日本 加速布局稀土

澳洲和日本加緊鞏固稀土領域。澳洲12日宣布擬砸8億美元，向本國礦業公司採購並儲備用於國防、先進科技的關鍵礦物；日本採礦船...

穆迪預測 資料中心五年投資3兆美元

穆迪評級公司表示，未來五年流向資料中心相關投資的資金將至少3兆美元，並將仰賴信用市場多個領域的力量提供資金。

