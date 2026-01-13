Google拓展AI電商版圖 要從Gemini用戶創造收益

快訊

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
Google母公司Alphabet執行長皮伽（右）11日在全美零售聯合會年度展會開幕活動上與沃爾瑪美國執行長兼總裁弗納對談。（路透）
在零售業者日益轉向使用AI工具來吸引消費者之際，Google積極布局自家在AI電商領域的地位，不但推出一套開源的「通用商務通訊協議」（UCP），幫助零售商建立涵蓋整個購物流程的統一系統，也在自家AI購物工具中導入全新個人化廣告，希望從免費使用聊天機器人的數億用戶身上創造營收。

Google在11日宣布，消費者若準備透過Gemini模型驅動的AI模式購物，廣告主可提供專屬優惠。若聊天機器人在對話時偵測到使用者有購買意圖，零售商便可即時推送專屬折扣與優惠內容。

零售業者可先設定希望提供的優惠方案，再由Google的AI判斷在何時向潛在顧客展示最合適的折扣。

此舉除了顯示Google正加速投入讓聊天機器人能夠帶來營收的競賽，也代表該公司正逐步減少依賴在網路搜尋結果中置放「贊助廣告」的可觀營收模式。

Google廣告與商務副總裁斯里尼瓦桑表示：「這是超越我們傳統搜尋廣告模式的新概念。它本質上讓零售商能夠更彈性地在AI模式下為購物中的消費者提供價值，無論是更低的價格、特別組合，或是免運費。最重要的，是在關鍵時刻完成銷售。」

在同日全美零售聯合會年度展會開幕活動上，Google也宣布推出UCP，希望成為產業標準，讓零售商在其AI代理（AI agents）與系統中使用，處理包括探索、購買與售後支援等任務。

Google表示，這項開源協議建立了一個涵蓋整個購物體驗的統一系統，從搜尋到付款一應俱全，使零售商無須自行打造工具並串接各種功能。此外，Google也推出「Business Agent」的新功能，讓消費者能直接與品牌進行聊天互動。隨著生成式AI市場快速成長，電商已成為主要戰場之一。Google正與OpenAI、微軟、Perplexity及Amazon正面交鋒，爭取讓消費者在購物旅程的一開始就使用自家的應用程式與服務。

OpenAI近期正逐步推出其結帳功能，以便從消費者透過ChatGPT完成的銷售交易中抽成；微軟上周四推出 Copilot Checkout，在AI對話中提供商品推薦與結帳功能；Perplexity在5月表示，將與PayPal合作，讓使用者能直接在聊天介面中購物、預訂旅遊行程與取得演唱會門票，而無需離開平台。

OpenAI也與Stripe合作開發「代理式商務協議」同樣是開源的，可能成為UCP的競爭對手。微軟說，透過Copilot購物的用戶，在互動後30分鐘內完成購買的比率，比未使用者高出53%。

