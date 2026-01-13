快訊

紐時：美台貿易協議本月宣布 台商品關稅15%、台積電再蓋5座廠

南韓發行穩定幣 動起來

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

南韓政府與執政黨共同民主黨已決定，將於1月20日討論政府提出的《數位資產基本法》草案，內容包括引入與韓元掛鉤的穩定幣。政府已制定政策，初期將允許由銀行主導的財團發行穩定幣，但由於共同民主黨數位資產工作小組表達反對意見，預料法案在拍板前，協商過程將相當艱辛。

依照協調方案，金融服務委員會（FSC）基於制度導入初期的穩定性考量，計劃先賦予由銀行主導財團發行資格，之後再逐步擴大發行主體範圍。同時，為回應銀行主導發行可能抑制創新的疑慮，該方案也決定允許科技公司成為財團中的最大股東。

不過變數在於，政府與執政黨對於韓元穩定幣的發行主體資格仍存在明顯歧見。共同民主黨數位資產工作小組一名官員表示：「我們反對銀行持股超過一半的財團架構」，「在審議政府法案與議員提案的過程中，預料將出現摩擦」。

若政府與執政黨能就上述協調方案達成共識，立法進程可望加快。政府於1月9日由相關部會聯合公布的「2026年經濟成長戰略」中，已決定在第一季內推動《數位資產基本法》，並於下半年推進多項相關修法。具體而言，第一季將完成穩定幣發行立法，下半年則修正《外匯交易法》等法規，以建立跨境穩定幣交易的監理架構。

另據金融業界11日指出，金融服務委員會已制定「上市公司虛擬貨幣交易指引」，並於1月6日與官民共同組成的任務小組分享內容。一名熟悉內情的金融業高層表示，主管機關預計在1月至2月間公布最終指引，上市公司與專業投資法人，未來將可把最多不超過股本5%的資金，投入比特幣、乙太幣等虛擬貨幣。

穩定幣 資產 虛擬貨幣

延伸閱讀

陸官方發布「AI+製造」專項方案 料帶動數十兆產業規模

日相高市就任後首度返鄉 將在奈良迎接南韓總統

北韓指控無人機侵犯領空 南韓調查是否民間人士所為

守護恆春古城 文資局試辦「禁止四輪車通行」管制方案

相關新聞

鮑爾遭川普司法追殺 「賣出美國」情緒瀰漫市場

美國聯邦檢察官已就聯準會（Fed）翻新總部大樓成本上修一事，對Fed主席鮑爾發出傳票。鮑爾迅速以書面和影音回應，表示自己...

南韓發行穩定幣 動起來

南韓政府與執政黨共同民主黨已決定，將於1月20日討論政府提出的《數位資產基本法》草案，內容包括引入與韓元掛鉤的穩定幣。政...

澳洲、日本 加速布局稀土

澳洲和日本加緊鞏固稀土領域。澳洲12日宣布擬砸8億美元，向本國礦業公司採購並儲備用於國防、先進科技的關鍵礦物；日本採礦船...

Google拓展AI電商版圖 要從Gemini用戶創造收益

在零售業者日益轉向使用AI工具來吸引消費者之際，Google積極布局自家在AI電商領域的地位，不但推出一套開源的「通用商...

穆迪預測 資料中心五年投資3兆美元

穆迪評級公司表示，未來五年流向資料中心相關投資的資金將至少3兆美元，並將仰賴信用市場多個領域的力量提供資金。

蘋果智慧機市占奪冠

最新數據顯示，在高階手機需求增強及主要新興市場動能改善帶動下，2025年全球智慧手機出貨量增加2%，連續第二年成長，蘋果...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。