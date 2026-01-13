澳洲、日本 加速布局稀土

澳洲和日本加緊鞏固稀土領域。澳洲12日宣布擬砸8億美元，向本國礦業公司採購並儲備用於國防、先進科技的關鍵礦物；日本採礦船「地球號」同日啟航，駛往東京東南方約1,900公里的南鳥島，展開全球首例深海稀土泥抽取測試。

澳洲財政部、資源部、貿易部三位首長12日發出聯合聲明，提出聚焦稀土、銻、鎵的採購儲備案，計劃以12億澳幣（8.02億美元）建立這些關鍵礦物儲備。澳洲是中國大陸之外、全球最大的稀土生產國之一，建立儲備，意在抵銷北京在稀土領域的獨霸地位。

日本採礦船地球號則在同一天駛離靜岡港，航向距東京東南方約1,900公里的南鳥島，將在該偏遠珊瑚環礁外海展開為期一個月的測試作業。

此行預計嘗試從六公里深的海床，連續抽取富含稀土的泥漿至船上。若順利完成，將成為全球首例。

地球號肩負日本降低對中國稀土依賴的戰略任務。船上載有大約130名船員與研究人員，預計2月14日返港。