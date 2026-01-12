調查：蘋果2025市占全球第1 占比達20%

市調機構Counterpoint Research今天表示，受到新興市場需求增強及經濟動能提振，2025年全球智慧型手機出貨量年增2%。

路透社報導，Counterpoint分析師米西拉（VarunMishra）表示，蘋果以20%市占率領先市場，為前5大品牌之最，主要受惠於新興及中型市場需求穩健，以及iPhone 17系列銷售強勁。

該機構指出，為了搶在關稅戰生效前先出貨，手機製造商於年初提前發貨，不過這項效應隨著2025年進展而緩解，讓下半年出貨量大致不受影響。

三星以19%市占率排名第2，出貨量溫和成長；小米則以13%市占率居第3，主要受新興市場需求穩定帶動。

Counterpoint研究主管帕泰克（Tarun Pathak）表示，隨著晶片廠商優先供應人工智慧資料中心而非手機，2026年全球智慧型手機市場預期將因晶片短缺及零組件成本上揚而趨緩。