快訊

輔仁大學教室驚傳火警濃煙竄天 新北60名消防員馳援灌救

北市議員陳怡君涉貪重判7年10月 士院判決理由曝光

澳網／與球王同場競技「一球大滿貫」 官方重磅宣布周杰倫參賽

市場消化美司法部調查聯準會消息 亞股多收高

中央社／ 香港12日綜合外電報導
亞股示意圖。（美聯社）
亞股示意圖。（美聯社）

美國司法部調查聯邦準備理事會（Fed）的消息傳出後，引發外界對聯準會獨立性的疑慮，投資人正消化相關資訊，亞洲股市今天漲多跌少。

法新社報導，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）昨夜證實司法部這項「空前」的舉措，抨擊這是總統川普（Donald Trump）施壓要求再度降息的一環。

隨著投資人湧入避險資產，國際金價今天盤中上揚1.6%，觸及每盎司4600美元，銀價也逼近每盎司85美元，兩者同創新高；衡量美元兌日圓和歐元等一籃子貨幣走勢的美元指數微幅下跌0.2%。

外媒披露，華府檢察官據悉已對鮑爾展開調查，這項以聯準會華盛頓總部整修案為核心的調查，凸顯川普與鮑爾之間的長期衝突再度升級。

鮑爾昨夜發布聲明說：「面臨刑事指控威脅，是因聯準會根據我們對社會大眾最佳利益的判斷來制定利率，而非服從總統的偏好。」

鮑爾表示，聯準會9日收到大陪審團發出的傳票，這和他去年6月赴參議院聽證會，針對聯準會辦公大樓的大型整修計畫作證有關。

聯準會已暗示，在1月底舉行政策會議時將維持利率按兵不動。

澳洲金融服務公司「激石集團」（PepperstoneGroup）市場分析師布朗（Michael Brown）認為，這項調查動搖外界對美國體制和「相關資產」的信心，可能使美元和美國短期公債承壓。

亞股方面，東京、香港、上海、台北、首爾、雪梨以及馬尼拉股市均收高，威靈頓股市收低。

聯準會 鮑爾 美國

延伸閱讀

市場憂聯準會獨立性 黃金白銀價格創紀錄新高

Fed鮑爾遭美國刑事起訴收到傳票 「賣出美國」席捲全球市場

不降息就抓去關？鮑爾陷「裝修門」風暴…鄉民驚：既視感好重

Fed主席鮑爾遭刑事調查！總部翻修超支223億 疑涉對國會不實陳述

相關新聞

需求火熱！小摩揭台積電先進製程急件訂單增 最多加價一倍

台積電舉行法說會前夕股票目標價持續獲得上修，摩根大通（JPMorgan）將目標價調升至2,100元，意味以12日收盤水準...

市場消化美司法部調查聯準會消息 亞股多收高

美國司法部調查聯邦準備理事會（Fed）的消息傳出後，引發外界對聯準會獨立性的疑慮，投資人正消化相關資訊，亞洲股市今天漲多...

知名創投家：SpaceX不會IPO 而是會「這麼做」

前臉書高層、知名創投家帕利哈皮蒂亞（Chamath Palihapitiya）預測，儘管外界盛傳馬斯克旗下的航太新創Sp...

押注馬杜洛倒台「獨贏40萬元」預測市場暴紅

眼下的預測市場(Prediction markets)能讓人們下注打賭從籃球比賽到總統大選結果的任何事件，最近市場上最受...

關鍵礦物供應安全 澳洲擬砸8億美元建立儲備 G7部長聚焦討論

澳洲政府今（12）日宣布，計劃向本國礦業公司，採購並儲備用於國防、先進科技的關鍵礦物，同時幫助強化相關全球供應鏈。另外，...

日採礦船「地球號」啟航 展開全球首例深海稀土泥抽取測試

周一清晨，日本採礦船地球號駛離靜岡港，航向距東京東南方約1,900公里的南鳥島，將在該偏遠珊瑚環礁外海展開為期一個月的測...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。