知名創投家：SpaceX不會IPO 而是會「這麼做」

前臉書高層、知名創投家帕利哈皮蒂亞（Chamath Palihapitiya）預測，儘管外界盛傳馬斯克旗下的航太新創SpaceX將在今年推動首次公開發行股票（IPO），但他認為，該公司可能不會這麼做。

以特殊目的收購公司（SPAC）聞名的帕利哈皮蒂亞，在自己的播客節目「All-in」上指出，他認為SpaceX不會IPO，而是反向併購特斯拉來實現掛牌。

他說：「我想SpaceX不會IPO，而是透過反向併購與特斯拉整合，我認為伊隆（馬斯克之名）將利用那個時刻，把這兩項開創性資產整合進同一股權結構，藉此強化掌控與權力。」

投資平台Jarsy創辦人秦漢認為，帕利哈皮蒂亞之所以主張SpaceX將反向併購特斯拉，原因在於SpaceX力拚登陸火星等目標，都具備長期、且高度資本密集等特質，不適合被季度財報邏輯牽動。

秦漢也說，對特斯拉來說，合併將徹底重塑成長上限；從資本市場的角度來看，從一家車廠被重新定義為「人類文明基礎設施公司」。

目前尚不清楚帕利哈皮蒂亞是否掌握了SpaceX的特定計畫，或僅是揣測。儘管他與馬斯克並不熟稔，但另外兩位播客主持人卡拉卡尼斯與賽克斯，早從PayPal時代便與馬斯克關係密切；並有報導指出，他們也參與了馬斯克收購推特一案。