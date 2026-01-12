需求火熱！小摩揭台積電先進製程急件訂單增 最多加價一倍

台積電舉行法說會前夕股票目標價持續獲得上修，摩根大通（JPMorgan）將目標價調升至2,100元，意味以12日收盤水準計算仍有逾24%上漲空間。小摩預期台積電2026年毛利率將上升，N4和N3急件晶圓訂單增加是原因之一，並揭露這類訂單溢價上看一倍。

小摩指出，台積電N4和N3晶圓急件（hot run）和超級急件（super hot run）溢價50%至100%，需求強勁帶動這類訂單增加，應會推升今年上半年毛利率到62%至63%區間。小摩預期台積電今年下半年毛利率仍會高於60%水準，全年毛利率可能略高於60%。

台積電將在法說會前公布去年第4季財報，小摩預期台積電上季毛利率為62%，高於該公司原本預估的59%至61%，營收也可望超越財測區間。另外，小摩預期台積電2026年資本支出將介於460億至500億美元，全年以美元計算營收將成長30%。