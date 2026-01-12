印度拚資安改革 擬強制手機製造商提供原始碼

外媒披露，力拚資安改革的印度擬要求智慧手機製造商向政府提供原始碼並進行多項軟體調整，不過蘋果（Apple）和三星電子（Samsung Electronics）等科技巨擘私下表示反對。

根據路透社查閱的政府與業界機密文件和4名消息人士說法，科技業者認為這個涵蓋83項資安標準的方案缺乏全球先例可循，並可能導致商業機密外洩。該方案還包括企業發布重大軟體更新時需通報印度政府。

這項計畫是印度總理莫迪（Narendra Modi）因應網路詐騙與資料外洩日增，提升用戶資安的一環。印度是全球第二大智慧手機市場，手機用戶接近7億5000萬人。

印度電子暨資訊科技部（MeitY）部長克瑞希南（S.Krishnan）10日接受路透社訪問表示，政府將「抱持開放態度處理來自產業的任何正當關切」，強調現在「推測更多細節仍言之過早」。

電子暨資訊科技部發言人也透過電郵聲明說，正針對相關方案聽取科技業者意見，不便進一步置評。

該部門昨晚發聲明指出，聽取業者意見旨在制定「適切且穩健的行動安全監管架構」，也會「定期」與業界溝通，「以利更多了解技術及法遵負擔」。

資訊部門並駁斥考慮向智慧手機製造商索取原始碼一說，但未進一步說明或評論路透引述的政府及產業文件。

蘋果、三星電子、Google、小米以及代表這些企業的印度資訊產業製造商公會（MAIT），暫未回應路透社置評請求。

印度打算將2023年起草的資安標準入法，引發外界高度關注。消息人士指出，資訊部門官員與科技公司高層預計明天展開進一步討論。