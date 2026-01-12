日本稀土鑽探船出航 替2027年2月正式試採鋪路

快訊

中央社／ 東京12日綜合外電報導

日本的稀土鑽探船今天上午從日本靜岡市的清水港出航，朝日本最東端離島南鳥島近海前進，計劃從海底回收含稀土的泥巴，並花費將近1個月完成相關作業，盼替明年正式驗證鋪路。

日本經濟新聞」報導，這項計畫是日本內閣府「戰略性創新創造計畫」（SIP）的一環，也號稱為全球首見的海底稀土試採計畫。日本政府考量經濟安全保障，正在加快確保國產稀土的腳步。

今天啟程的船隻為日本海洋研究開發機構（JAMSTEC）的鑽探船「地球號」。這艘船全長逾200公尺，船上設有高度約70公尺的塔架以挖掘海底泥巴。

這艘船將在南鳥島近海的日本專屬經濟區（EEZ）內，從水深約6000公尺的海底回收含稀土的泥巴，一系列作業預計到2月14日結束。

鑽探船將會設置數根連結到海底的水管注入海水，並利用壓力回收泥巴。由於當地位處東京都市區約1950公里之外，預計在作業現場就地脫水。

中國掌握全球近7成的稀土產量，日本2024年有63%的稀土從中國進口，尤其是鏑等重稀土類難以用其他材料代替。

南鳥島外海的高濃度泥層蘊藏超過6種稀土元素，包括鏑、釹、釓等，其中，鏑、釹、釤用於電動車馬達等高性能磁鐵；釔則用於發光二極體（LED）及醫療器材專用的超導體材料；釓用於核子反應爐控制系統等領域。

而日本預計2027年2月起展開正式驗證，確認每天能在相同海域回收350公噸含稀土泥巴的量能，進一步希望在2030年左右啟動商業開採。

SIP主持人石井正一在地球號出航前表示，「這次任務將確認裝置運作以準備驗證。若從海底撈到泥巴，這次任務就算成功」。

