快訊

沒在充電也爆炸！行動電源靜置床邊突起火 型號曝光為台灣製

健身房女廁驚現不明小孔會員擔憂偷拍 業者出動警察迅速查出真相

頭份市區傳槍擊！槍手當街攔休旅車連開2槍 駕駛腿部中彈送醫

Google追趕OpenAI：Gemini攜手沃爾瑪切入AI購物戰場

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

一場「AI帶路」的購物變革正在成形。在這個零售戰場上，Google急起直追領先者OpenAI

Google在周日（11日）宣布其AI聊天機器人Gemini與全球最大零售商沃爾瑪達成重要合作。當用戶在Gemini中提問或搜尋商品時，系統將自動推薦來自沃爾瑪或Sam’s Club的相關產品，還能結合用戶過往的線上與實體商店購買紀錄，提供個人化推薦。

若用戶已綁定沃爾瑪帳戶，可享受最快30分鐘宅配送達服務，且能直接透過Google Pay在對話中完成結帳。這個功能已與OpenAI旗下ChatGPT於去年秋季推出的「Instant Checkout」看齊。

這項合作是Google在AI購物領域「追上OpenAI」的關鍵一步。儘管Gemini的總用戶數仍顯著落後於ChatGPT，但差距正在迅速縮小。去年11月，Google推出廣受好評的Gemini 3，成功扭轉其在AI競賽中長期以來「動作遲緩」的形象，迫使OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）在公司內部拉響「紅色警戒」（code red）。

與未深度經營零售體系的OpenAI相比，Google的最大優勢在於其既有的龐大生態系。深耕多年的搜尋廣告業務，為其積累了深厚的商品資料庫與零售商關係網。此外，大量用戶早已綁定Google Pay帳戶，也大幅降低AI購物過程中的支付摩擦。相形之下，OpenAI缺乏既有的電商資料與支付網絡，被認為拖慢Instant Checkout串接合作商家的速度。

雙方競爭也從功能層面延伸至底層規則。Google聯合沃爾瑪、Shopify、Target等零售商推出通用商務協定（Universal Commerce Protocol），旨在為AI代理與各零售系統間的無縫對話建立開放標準。OpenAI則早已攜手支付巨擘Stripe，推出自家的代理商務協定（Agentic Commerce Protocol）。

沃爾瑪與Shopify等企業同時與雙方結盟，這種雙邊押注策略，反映出產業在AI購物前景尚未明朗之際的觀望心態。

OpenAI 沃爾瑪 購物

延伸閱讀

鴻海今年AI伺服器營收拚倍增

就市論勢／記憶體、先進封測 可短打

AI玩具引發關注 業者致力保護隱私控管內容

控AI聊天機器人傷害未成年人 Google等達成訴訟和解

相關新聞

Google追趕OpenAI：Gemini攜手沃爾瑪切入AI購物戰場

一場「AI帶路」的購物變革正在成形。在這個零售戰場上，Google急起直追領先者OpenAI。

簡立峰專欄／社群將死？AI垃圾氾濫 真實連結消失中

英國《衛報》引述的最新研究顯示，YouTube上「AI垃圾頻道」累積觀看次數已超過630億次，每年創造出約1.17億美元（約新台幣36.7億元）營收；知名社群媒體BeReal的調查也發現，近半數Z世代受訪者認為AI損害社群媒體體驗。當生成式AI全面滲透社群平台，支撐社群命脈的「真實連結」正被AI削弱，AI內容氾濫更放大了詐騙與假訊息風險，人類該如何迎接與AI共存的新社群時代？

川普：正考慮對伊朗採取幾項「強硬手段」金價再創新高油價續漲

美國總統川普周日在空軍一號上就伊朗示威浪潮答覆記者說：「軍方正在研議，我們也正考慮幾項非常強硬的手段。我們會做出決定。」

卡達與阿聯將加入美國主導的AI、半導體供應鏈聯盟

美國國務院經濟事務次卿海柏格（Jacob Helberg）在路透的訪談中表示，卡達與阿拉伯聯合大公國，將加入美國所主導的...

Google強攻AI電商！Gemini變身最強導購員 自動推專屬折扣 還有一大招

在零售業者日益轉向使用AI工具來吸引消費者之際，Google積極布局自家在AI電商領域的地位，不但推出一套開源協議，幫助...

風向要變了？大宗商品「超級周期」2026年蓄勢待發

2026年初，大宗商品強勢開局。標普500指數中的原物料與能源股分別上漲6.4%及4.3%。金、銀延續2025年漲勢，1...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。