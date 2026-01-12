川普：正考慮對伊朗採取幾項「強硬手段」金價再創新高油價續漲

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國總統川普周日搭乘在空軍一號，自佛羅里達返回華府。美聯社
美國總統川普周日在空軍一號上就伊朗示威浪潮答覆記者說：「軍方正在研議，我們也正考慮幾項非常強硬的手段。我們會做出決定。」

「那些所謂的領導人，手段卻相當殘暴。」他說。「我們非常嚴肅地看待這件事。」

由於伊朗抗議活動愈演愈烈導致地緣政治緊張局勢升溫，金價周一再創歷史新高。

金價周周一早盤最高上漲至每英兩4,564美元以上。銀價也逼近歷史高點。

截至新加坡時間上午8點23分，黃金上漲1.1%至每英兩4,561.12美元。白銀在上周大漲近10%後，再度上漲2.7%。鈀金和白金也同步走高。

由於伊朗抗議浪潮危及這家石油輸出國組織（OPEC）第四大產油國的供應，國際油價連續三天走高。

截至新加坡時間上午8點13分，3月交割的布蘭特原油上漲0.4%，至每桶63.59美元；2月交割的西德州原油上漲0.4%，至每桶59.36美元。

布蘭特原油上周四和周五跳漲近6%，創下10月以來最大兩日漲幅。

伊朗 原油 金價

