風向要變了？大宗商品「超級周期」2026年蓄勢待發

2026年初，大宗商品強勢開局。標普500指數中的原物料與能源股分別上漲6.4%及4.3%。金、銀延續2025年漲勢，1月分別上漲3.7%及12.4%。布蘭特原油本月漲4.1%，主因美國介入委內瑞拉引發的地緣政治風險，暫時掩蓋了對全球原油供給過剩的憂慮。

財經網站MarketWatch報導，分析師指出，市場可能正處於轉折點。金融資產與大宗商品的相對強弱正在轉換。

關鍵驅動力來自全球資料中心與AI基礎設施的巨額資本支出，直接推升工業金屬與天然氣需求。同時，市場對高政府債務侵蝕美元購買力的擔憂，也支撐了貴金屬價格。

地緣政治風險進一步助推漲勢。委內瑞拉局勢推升油價與貴金屬。銅價則因供應干擾及資料中心需求強勁，突破每磅6美元，逼近歷史高點。

當前情境被視為類似2000年代初的大宗商品超級周期，反映AI資本支出爆發、地緣風險及全球貨幣政策趨向寬鬆。分析師預期，隨2026年全球增長情緒改善，漲勢可能從金屬擴及能源領域。

本周美國將公布通膨、零售銷售等關鍵數據，市場將以此判斷經濟與物價走勢，尋求更多方向指引。