蔡規賴不隨…通信部隊已經移編回陸軍 「第四軍種」破功

桌球／終結2年男單冠軍荒！ 林昀儒開季第一站登頂喊「沒想到」

美擬對伊朗動武 推升油價

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

伊朗加強鎮壓多年來最大規模的抗議潮之際，美國總統川普據傳正考慮對伊朗採取軍事行動，引發伊朗警告若美國與以色列介入，將予以報復，再度推升中東地緣緊張，國際油價已漸進上漲，市場專家預料，油價多頭將繼續進場。

伊朗從兩周前的反政府抗議在最近幾天加劇，政府加強鎮壓，美國人權行動新聞社指出，從去年12月28日起，伊朗國內與抗議有關的死亡民眾人數已達116人，另外2,638人遭拘禁。

川普已一再警告伊朗政府別對抗爭群眾開火，10日也說美國「準備出手相助」。紐約時報、華盛頓郵報及華爾街日報（WSJ）報導，川普政府官員已初步討論針對伊朗的行動選項，包括軍事行動、進一步壓縮伊朗經濟及發動網攻。

Rapidan能源公司預期，在伊朗民眾大量傷亡情況下，美國出手干預機率達70%。

國際油價已漸進走揚，布蘭特原油3月期貨9日上漲2.2%至每桶63.34美元，西德州中級原油2月期貨也漲2.4%，報59.12美元。石油貿易商支付的保險費率也上漲到去年夏季時的水準。

A／S全球風險管理公司表示，油市焦點正轉向伊朗，也更關切美國市況，因為川普可能試圖推翻伊朗政權。市場也再度擔憂伊朗可能封鎖荷姆茲海峽。

伊朗 美國 國際油價

川普覬覦格陵蘭 德財長：國際法原則適用於所有人

川普簽署行政命令 防委內瑞拉石油收益遭扣押

「美國去死」！伊朗議長警告川普：可能先襲擊美軍中東基地

格陵蘭5政黨齊聲拒當美國人 川普嗆「來硬的」

川普行政命令與發言干擾企業 美CEO頭痛

美國總統川普正以一連串的行政命令與發言，干預企業營運，包括施壓國防業者減少買回庫藏股、要求石油業砸重金投資委內瑞拉、規範...

印度要手機原始碼踢鐵板 蘋果、三星反對 憂心專利細節可能外洩

路透引述知情人士與政府文件報導，印度當局已以保護消費者與安全為由，提出新的安全法規，要求智慧機製造商與政府分享原始碼，引...

美股財報季本周登場 本季成長率估增12.6% 增添多頭氛圍

美股財報季本周登場，預料上季獲利將比去年同期成長8.3%，本季成長率更將提高至12.6%，增添多頭的樂觀氛圍。巴隆周刊（...

亞洲科技股 成長動能強

在基本面強勁、估值合理、中國大陸利多頻傳等利多支撐下，亞洲科技股2026年初漲勢凌厲，投資人預期成長動能將持續一整年，且...

X 平台 七天內開放演算法

在歐盟的監管壓力下，科技大亨馬斯克10日表示，旗下社群媒體平台X將在七天後，向公眾開放其全新演算法的原始碼，包括用於推薦...

