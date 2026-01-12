川普行政命令與發言干擾企業 美CEO頭痛

快訊

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
美國總統川普正以一連串行政命令與發言，干預企業營運。（路透）

美國總統川普正以一連串的行政命令與發言，干預企業營運，包括施壓國防業者減少買回庫藏股、要求石油業砸重金投資委內瑞拉、規範信用卡利率等，使企業執行長在樂見川普鬆綁法規管制之際，也「戒慎恐懼」地警戒川普各種出人意表的要求。

彭博資訊報導，為了在今年的期中選舉前刺激選情，川普過去一周來已對企業主管發出一連串的要求與命令，例如簽署行政命令，施壓國防供應商減少執行庫藏股，還特別點名航太與軍工巨頭RTX旗下的國防事業雷神（Raytheon）。

在美軍押回委國總統馬杜洛後，川普說，美國石油巨頭將重金投資委國石油產業數十億美元，以企業過去投資委國的「不愉快」經驗來看，這不太可能是石油業自己的決策。

川普也說，將試圖禁止黑石（Blackstone）等機構投資人投資獨棟住宅，上周也在社群媒體發文呼籲，將信用卡利率上限定為10%，1月20日生效，顯示他正揮舞政治棍棒、對抗生活成本上漲。

這一切都顯示川普干預民間企業的意願為現代罕見，在過去這種行為更不會出現在共和黨政治人物身上。同時，他抓捕馬杜洛、要併吞格陵蘭、揚言攻擊伊朗的言行，也震撼盟友。

不過，企業主管與遊說人士也說，相較於拜登政府，川普政府與企業更頻繁接觸、也更願意接納意見，並時常與高管通話與會晤。而且，川普也仍渴望來自大企業的掌聲與接納。

只是企業領袖未必總會屈服，例如埃克森美孚執行長伍茲上周與川普開會時表示，該公司在委國的資產已兩度遭沒收，對重返當地仍有疑慮。

川普 石油

