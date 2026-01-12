快訊

蔡規賴不隨…通信部隊已經移編回陸軍 「第四軍種」破功

桌球／終結2年男單冠軍荒！ 林昀儒開季第一站登頂喊「沒想到」

本田買晶片 分散供應來源

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

在安世半導體（Nexperia）供應受擾風波後，本田汽車將向羅姆半導體（Rohm）等本土和海外晶片製造商採購晶片，分散供應來源，以防再度面臨短缺。本田預定月中起，在量產車款中採用新的供應商，可謂率日本車廠之先。

日媒報導，中資聞泰掌控的安世半導體與總部所在地的荷蘭政府爆發僵局後，一度暫停對外供貨，迫使本田停止在美國和中國大陸生產。本田目前正重建供應鏈，以降低對陸企依賴，據信是安世危機後，首個針對晶片多元化供應來源的日本車廠。

本田的新供應商包含日本的羅姆半導體（Rohm）。羅姆的晶片製造涵蓋設計至製造，前段製程在國內進行，後段在東南亞，將有助於本田降低對中國大陸的依賴。

本田在多種車用零組件上，使用現成半導體，部分零件供應商在一些元件上，則完全仰賴安世半導體。安世中斷供應後，本田被迫在去年10月和11月縮減在美產量，預料將使營業利益減少1,500億日圓（9.5億美元）。

儘管中荷之間的爭端已告一段落，但在供應依舊吃緊的情況下，車廠仍急於囤積庫存。本田截至1月2日已在中國停止生產五天，隨後又被迫延長兩周；日產汽車則是在去年11月減少國內生產。

本田 半導體 日本

延伸閱讀

高市早苗：無法容許中國加強兩用物項出口管制

撒手鐧？日媒：銷售稀土的中企 已通知日方停簽新合約

中智庫公布30頁報告：日本祕密產鈽 可一夜間擁核武

Arm成立Physical AI 搶進機器人市場

相關新聞

川普行政命令與發言干擾企業 美CEO頭痛

美國總統川普正以一連串的行政命令與發言，干預企業營運，包括施壓國防業者減少買回庫藏股、要求石油業砸重金投資委內瑞拉、規範...

美擬對伊朗動武 推升油價

在伊朗加強鎮壓多年來最大規模的抗議潮之際，美國總統川普據傳正考慮對伊朗採取軍事行動，引發伊朗警告若美國與以色列介入，將予...

印度要手機原始碼踢鐵板 蘋果、三星反對 憂心專利細節可能外洩

路透引述知情人士與政府文件報導，印度當局已以保護消費者與安全為由，提出新的安全法規，要求智慧機製造商與政府分享原始碼，引...

美股財報季本周登場 本季成長率估增12.6% 增添多頭氛圍

美股財報季本周登場，預料上季獲利將比去年同期成長8.3%，本季成長率更將提高至12.6%，增添多頭的樂觀氛圍。巴隆周刊（...

亞洲科技股 成長動能強

在基本面強勁、估值合理、中國大陸利多頻傳等利多支撐下，亞洲科技股2026年初漲勢凌厲，投資人預期成長動能將持續一整年，且...

X 平台 七天內開放演算法

在歐盟的監管壓力下，科技大亨馬斯克10日表示，旗下社群媒體平台X將在七天後，向公眾開放其全新演算法的原始碼，包括用於推薦...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。