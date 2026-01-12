降低對陸綠能依賴 馬士基擴大使用乙醇燃料

全球航運巨擘馬士基（Maersk）航運公司執行長柯文勝（Vincent Clerc）表示，馬士基船隊研擬擴大使用美國及巴西盛產的乙醇（酒精）作為燃料，以降低對中國大陸綠能的依賴，並試圖軟化美國總統川普對去碳化的抵制。他也說，川普關稅迄今對全球經濟影響不大。

馬士基已開始在Laura Maersk號貨櫃輪試用乙醇燃料，去年10月先用10%的乙醇與90%的甲醇混合，12月則為50比50，並希望最終能100%使用乙醇。柯文勝表示，「若所有好處都只歸中國，一些國家將會反對。但若好處較平均分配，將有更多國家支持，並使更多國家看到綠色轉型的好處」。

美國去年10月封殺一項航運業氣候協議，柯文勝希望利用乙醇對美國農民的重要性以及龐大的農業生意與川普眾多的農業區選民，幫助克服川普對去碳化努力的懷疑態度。他說，巴西及美國的乙醇都產能過剩，因此可望立即達到規模化生產，並對碳足跡有正面影響。但仍涉及乙醇生產與認證問題。