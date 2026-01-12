快訊

蔡規賴不隨…通信部隊已經移編回陸軍 「第四軍種」破功

桌球／終結2年男單冠軍荒！ 林昀儒開季第一站登頂喊「沒想到」

降低對陸綠能依賴 馬士基擴大使用乙醇燃料

經濟日報／ 編譯任中原／取材自英國金融時報

全球航運巨擘士基（Maersk）航運公司執行長柯文勝（Vincent Clerc）表示，馬士基船隊研擬擴大使用美國及巴西盛產的乙醇（酒精）作為燃料，以降低對中國大陸綠能的依賴，並試圖軟化美國總統川普對去碳化的抵制。他也說，川普關稅迄今對全球經濟影響不大。

馬士基已開始在Laura Maersk號貨櫃輪試用乙醇燃料，去年10月先用10%的乙醇與90%的甲醇混合，12月則為50比50，並希望最終能100%使用乙醇。柯文勝表示，「若所有好處都只歸中國，一些國家將會反對。但若好處較平均分配，將有更多國家支持，並使更多國家看到綠色轉型的好處」。

美國去年10月封殺一項航運業氣候協議，柯文勝希望利用乙醇對美國農民的重要性以及龐大的農業生意與川普眾多的農業區選民，幫助克服川普對去碳化努力的懷疑態度。他說，巴西及美國的乙醇都產能過剩，因此可望立即達到規模化生產，並對碳足跡有正面影響。但仍涉及乙醇生產與認證問題。

美國 川普

延伸閱讀

川普覬覦格陵蘭 德財長：國際法原則適用於所有人

川普簽署行政命令 防委內瑞拉石油收益遭扣押

「美國去死」！伊朗議長警告川普：可能先襲擊美軍中東基地

格陵蘭5政黨齊聲拒當美國人 川普嗆「來硬的」

相關新聞

川普行政命令與發言干擾企業 美CEO頭痛

美國總統川普正以一連串的行政命令與發言，干預企業營運，包括施壓國防業者減少買回庫藏股、要求石油業砸重金投資委內瑞拉、規範...

美擬對伊朗動武 推升油價

在伊朗加強鎮壓多年來最大規模的抗議潮之際，美國總統川普據傳正考慮對伊朗採取軍事行動，引發伊朗警告若美國與以色列介入，將予...

印度要手機原始碼踢鐵板 蘋果、三星反對 憂心專利細節可能外洩

路透引述知情人士與政府文件報導，印度當局已以保護消費者與安全為由，提出新的安全法規，要求智慧機製造商與政府分享原始碼，引...

美股財報季本周登場 本季成長率估增12.6% 增添多頭氛圍

美股財報季本周登場，預料上季獲利將比去年同期成長8.3%，本季成長率更將提高至12.6%，增添多頭的樂觀氛圍。巴隆周刊（...

亞洲科技股 成長動能強

在基本面強勁、估值合理、中國大陸利多頻傳等利多支撐下，亞洲科技股2026年初漲勢凌厲，投資人預期成長動能將持續一整年，且...

X 平台 七天內開放演算法

在歐盟的監管壓力下，科技大亨馬斯克10日表示，旗下社群媒體平台X將在七天後，向公眾開放其全新演算法的原始碼，包括用於推薦...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。