美加密幣ATM詐騙變多 多個州考慮加強限制措施

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
美國去年上半年加密幣ATM的詐騙損失高達2.4億美元，已促使部分決策者尋求禁止措施。（路透）
美國聯邦調查局（FBI）統計，去年上半年透過加密貨幣自動櫃員機（ATM）進行的詐騙，損失金額高達2.4億美元，約為2024年全年的兩倍，已促使部分決策者尋求禁止措施。

華盛頓州史波坎市的警探史威林，2023年就已注意到加密貨幣犯罪攀升。他說非法資金最終流向中國大陸、俄羅斯和奈及利亞等遙遠地區，「難以追蹤或追回」，不少受害者畢生積蓄因此化為烏有。史波坎市議員狄倫因此提案，要求該市全面禁止加密幣ATM。這項決議去年6月生效，為國內跑在前面的例子，當地業者正趕忙在寬限期結束前移除ATM。

亞利桑那、阿肯色與佛蒙特等多個州，也正收緊相關法律，或考慮對這類ATM祭出更多限制。明尼蘇達州的聖保羅市，則正在研議比照史波坎，實施全面禁令。但部分專家憂心，大規模撤除這類ATM不會根除詐騙，反而可能無意間引發其他後果。

區塊鏈公司Mavryk創辦人兼執行長戴維斯表示，加密幣ATM能持續存在，是因為它們解決了受監管的金融體系至今仍無法處理的問題：讓資金以可及、具隱私性且毫無阻礙的方式流動。他也說，傳統金融體系日益轉向更嚴格的保護措施與合規要求，對匿名經濟活動的容忍度也持續降低。

The Crypto Company營運長史特拉瑟表示，加密幣ATM服務的是需要即時取得資金的人。相較下，將加密貨幣視為投資資產類別者，使用這類ATM的機率低得多。史特拉瑟說，「加密幣ATM成為詐騙者青睞的工具，主因其快速和不可逆的特性」。

威廉與瑪麗法學院（W&M Law School）助理教授布雷多認為，加密幣ATM凸顯一個更大的問題，「BTM（比特幣ATM）高度普及，透露出美國許多不是太好的情況。簡言之，BTM反映出被排除在正規金融體系機制之外者的共通點」。

詐騙 貨幣 美國

