亞洲科技股 成長動能強

在基本面強勁、估值合理、中國大陸利多頻傳等利多支撐下，亞洲科技股2026年初漲勢凌厲，投資人預期成長動能將持續一整年，且繼續完勝美國科技股，尤其看好台灣、南韓及中國大陸的人工智慧（AI）相關類股。

MSCI亞太資訊科技指數今年來上漲約6%，遠超過那斯達克100指數的2%漲幅。高盛策略師正加碼亞洲科技股，認為還能更上層樓，理由是AI需求激增且估值合理。花旗集團則指出，由於亞洲科技股在半導體供應鏈中佔據重要地位、且具獲利成長潛力，全球長期投資人正在持續增持。

坦伯頓全球投資公司交易主管莫里納指出，亞股吸引避險基金、多頭基金及被動型基金流入，尤其是南韓和香港股市，投資人也正再度增持日本AI類股。

MSCI亞太資訊科技指數以預估獲利計算的本益比為16.3倍，低於那斯達克指數和費城半導體指數的約25倍。

亞洲科技股的獲利成長潛力也正支撐樂觀情緒。彭博資訊的數據顯示，台股成分企業未來一年的每股盈餘預料將成長36%，韓股預估將增長79%，都納斯達克指數成分企業的28%，中國大陸科技巨頭的獲利成長也預料將超越美國科技七雄，為2022年來首見。