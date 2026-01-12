亞洲科技股 成長動能強

快訊

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電

在基本面強勁、估值合理、中國大陸利多頻傳等利多支撐下，亞洲科技股2026年初漲勢凌厲，投資人預期成長動能將持續一整年，且繼續完勝美國科技股，尤其看好台灣、南韓及中國大陸的人工智慧（AI）相關類股。

MSCI亞太資訊科技指數今年來上漲約6%，遠超過那斯達克100指數的2%漲幅。高盛策略師正加碼亞洲科技股，認為還能更上層樓，理由是AI需求激增且估值合理。花旗集團則指出，由於亞洲科技股在半導體供應鏈中佔據重要地位、且具獲利成長潛力，全球長期投資人正在持續增持。

坦伯頓全球投資公司交易主管莫里納指出，亞股吸引避險基金、多頭基金及被動型基金流入，尤其是南韓和香港股市，投資人也正再度增持日本AI類股。

MSCI亞太資訊科技指數以預估獲利計算的本益比為16.3倍，低於那斯達克指數和費城半導體指數的約25倍。

亞洲科技股的獲利成長潛力也正支撐樂觀情緒。彭博資訊的數據顯示，台股成分企業未來一年的每股盈餘預料將成長36%，韓股預估將增長79%，都納斯達克指數成分企業的28%，中國大陸科技巨頭的獲利成長也預料將超越美國科技七雄，為2022年來首見。

川普行政命令與發言干擾企業 美CEO頭痛

美國總統川普正以一連串的行政命令與發言，干預企業營運，包括施壓國防業者減少買回庫藏股、要求石油業砸重金投資委內瑞拉、規範...

美擬對伊朗動武 推升油價

在伊朗加強鎮壓多年來最大規模的抗議潮之際，美國總統川普據傳正考慮對伊朗採取軍事行動，引發伊朗警告若美國與以色列介入，將予...

印度要手機原始碼踢鐵板 蘋果、三星反對 憂心專利細節可能外洩

路透引述知情人士與政府文件報導，印度當局已以保護消費者與安全為由，提出新的安全法規，要求智慧機製造商與政府分享原始碼，引...

美股財報季本周登場 本季成長率估增12.6% 增添多頭氛圍

美股財報季本周登場，預料上季獲利將比去年同期成長8.3%，本季成長率更將提高至12.6%，增添多頭的樂觀氛圍。巴隆周刊（...

X 平台 七天內開放演算法

在歐盟的監管壓力下，科技大亨馬斯克10日表示，旗下社群媒體平台X將在七天後，向公眾開放其全新演算法的原始碼，包括用於推薦...

