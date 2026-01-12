X 平台 七天內開放演算法

在歐盟的監管壓力下，科技大亨馬斯克10日表示，旗下社群媒體平台X將在七天後，向公眾開放其全新演算法的原始碼，包括用於推薦用戶瀏覽貼文與廣告的演算法原始碼。此外，馬斯克旗下xAI的Grok聊天機器人生成色情內容的疑慮升溫，印尼已暫時封鎖Grok的服務，成為全球首例。

馬斯克在X發文表示：「這項作法將每四周重複一次，附上全面的開發者筆記，以幫助大家了解變動內容。」他並未說明為什麼X會公開演算法原始碼，但他和X為該平台呈現給用戶內容，與監管當局數次爆發爭端。

歐盟執委會發言人芮尼耶上周表示，歐盟執委會已決定延長去年因演算法與散布不法內容相關爭議、而向X發出的資料保留命令。

另一方面，印尼通訊與數位部長穆迪雅（Meutya Hafid）10日表示，「為了保護婦女、兒童以及大眾免於AI技術生成虛假色情內容的風險，政府…已暫時封鎖Grok應用程式的存取」，成為全球首個全面封鎖Grok的國家。