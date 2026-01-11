G7財長齊聚華府 美擬促加速減少依賴中國稀土

快訊

中央社／ 華盛頓11日綜合外電報導
美國財政部長貝森特。(歐新社)

一名美國高官透露，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）明天主持財政高官會議時，將敦促七大工業國集團（G7）及其他國家加快行動，以減少對中國關鍵礦產的依賴。

路透社報導，這次會議將於今晚的晚宴揭開序幕，該名不具名高官指出，與會者包括G7先進經濟體、歐洲聯盟、澳洲、印度、韓國及墨西哥的財政部長或內閣成員。

上述國家對關鍵礦產的需求合計占了全球的60%。

不具名高官還說：「當天主題就是緊迫性。這是一個非常龐大的工作，涉及不同面向及眾多國家，我們真的得加快腳步。」

貝森特9日受訪時告訴路透社，他自去年6月的加拿大G7領袖峰會後，就一直在推動針對此議題另行召開會議。他在那場峰會上曾為美國、英國、日本、加拿大、德國、法國、義大利及歐盟領袖發表有關稀土的簡報。

不具名高官則指出，領袖們在峰會上同意啟動一項行動計畫，以確保供應鏈安全並促進經濟，但貝森特對於與會各方缺乏緊迫感愈來愈不滿。

中國2010年曾突然切斷對日本的關鍵礦產供應，日本隨後展開行動。但除了日本，G7其他成員國依然高度仰賴中國的關鍵礦產，而中國亦曾揚言要嚴格管制出口。

根據國際能源總署（IEA）資料，中國主導了關鍵礦產的供應鏈，精鍊銅、鋰、鈷、石墨與稀土在全球的占比介於47%至87%之間。這些礦產可應用於國防科技、半導體、再生能源零組件、電池及精煉程序。

不具名高官補充道，美國預計在會後發布聲明，但不太可能有具體聯合行動。

美國總統川普（Donald Trump）的政府正透過與澳洲、烏克蘭及其他生產國簽署協議，來推動提高國內產能，並降低對中國的依賴。

去年10月，美國與澳洲簽署協議，希望抗衡中國在關鍵礦產領域的主導地位，協議內容涵蓋一項85億美元的專案流程。不具名高官稱目前已有進展，但還有更多工作得做。

澳洲方面曾表示，已陸續接獲來自歐洲、日本、韓國及新加坡的合作意向。

近日陸續有報導指稱，中國已開始限制對日本企業出口稀土以及含稀土的強力磁鐵，並禁止對日本軍事用戶出口軍民兩用物項。

數名美方官員表示，這次會議的規畫遠早於中國採取相關措施。中國仍在履行採購美國大豆的承諾，並向美國企業出口關鍵礦產。

美國 日本 關鍵礦產

