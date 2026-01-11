歐盟監管壓力下 馬斯克：X七天內開放演算法原始碼
科技大亨馬斯克今天表示，旗下社群媒體平台X將在7天內對公眾開放其全新演算法的原始碼，其中包括自然貼文（OrganicPosts）與廣告貼文推薦所使用的全部程式碼。
馬斯克（Elon Musk）在X發文表示：「這項作法將每4周重複一次，並附上詳盡的開發者筆記，以幫助大眾了解變動內容。」
歐盟執委會發言人芮尼耶（Thomas Regnier）8日對記者表示，本周稍早，歐洲聯盟執行委員會（European Commission）決定延長去年向X發出的資料保留命令，該命令涉及演算法以及非法內容的散布。
2025年7月，巴黎檢方以涉嫌演算法偏見及詐取數據，展開對X的調查。X稱該調查為「出於政治動機的刑事調查」，威脅使用者的言論自由。
上月，歐洲聯盟對X處以1.2億歐元（約1.4億美元）罰款。監管機構表示，該公司違反歐盟「數位服務法」（Digital Services Act）下的透明度義務。
這筆罰款與X的「藍勾勾」訂閱制度、廣告資料庫透明度不足，以及未向研究人員提供平台公開資料的存取權限有關。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言