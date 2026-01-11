快訊

日相考慮解散眾院 日圓嚇跌

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

讀賣新聞9日引述知情人士報導，日本首相高市早苗正考慮在本月23日國會開議當天宣布解散眾議院，並預計在2月上旬或中旬進行改選，原因是高市認為，目前自民黨與結盟政黨在眾院僅勉強過半，在參院是少數，政策難推動，需透過改選來提高政策的推動力，而她有自信能成功。

政府知情人士指出，目前有關眾議院改選的日程有兩種提案，一種是在1月27日公告、2月8日舉行投開票，另一種是在2月3日公告、15日投開票。

日圓兌美元9日一度貶破158日圓兌1美元，至158.18，是逾一年來最低，跌幅達0.84%。

高市考慮解散眾院的其中一個背景因素，是她上任以一直維持高水準的內閣支持率。據讀賣新聞全國民調，高市去年10月剛上任的支持率為71%，去年12月仍維持在73%。

高市身邊陸續有「趁支持率高時取得民眾信任才是上策」的意見。去年11月，自民黨曾低調地進行眾院選情調查，顯示自民黨可望單獨拿下超過260席。

高市所屬的自民黨目前在眾院有199席，與執政聯盟的盟黨日本維新會加起來有233席，僅剛好達到過半數門檻。

雖然自民黨有獲得國民民主黨對儘速通過今年度總預算的支持，但該黨的支持者先前不支持該黨加入執政聯盟，讓高市對國會運作的不穩定感到擔憂。

