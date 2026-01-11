軟銀衝新型高速通訊網 與輝達合作基地台系統

軟體銀行今年將開始打造新型高速通訊網，結合手機基地台與人工智慧（AI）平台，以同時處理通訊和AI數據，達到加快傳輸速度和節省用電的雙重目標。

日經報導，軟銀正與美國繪圖處理器（GPU）大廠輝達合作，共同發展以GPU驅動的「AITRAS」基地台系統，軟銀旗下晶片設計公司安謀（Arm）也參與。此網路具備「邊緣AI」運算功能，能把數據處理移往線下，把對雲端和外部資料中心的依賴降到最低。

AI基地台可減少數據傳輸干擾，讓大量運用攝影機和感測器的自駕技術改善精確度，若就近設置在工廠、辦公大樓等算力需求高的地點，也能加快數據處理速度，有助催生可商業化的高階自駕車，並為自動操作機器人與機械的「物理AI」鋪路。數據傳輸延遲可能使這些次世代自動化應用發生嚴重事故或製造瑕疵，縮短傳輸距離可直接改善產品品質。

軟銀宣稱，運用AI更能準確預估通訊需求，並強化鄰近基地台之間的協調、進而改善整體通訊品質，手機連線問題隨之減少，資料上傳速度將加快30%左右。

新基地台採用GPU為主的系統平台，可作高速、大規模運算處理。在傳輸行動裝置互傳的語音和資料之餘，這些基地台亦可運用閒置算力執行AI工作負載。傳統基地台仰賴以中央處理器（CPU）為主的專屬通訊處理平台，但CPU欠缺同時快速執行多重任務的能力，執行效能不及GPU十分之一。

過度依賴雲端伺服器處理資料，可能因為傳輸距離太長，而導致網路壅塞和不必要的耗電。觀察家期盼，去中心化的資料處理技術能提升用電效率，並節省成本。

軟銀考慮在日本各地推出這項技術，包括導入10萬個5G網路基地台。

另外，軟銀也同意與OpenAI分別出資5億美元，合計在軟銀子公司SB Energy投資10億美元，為「星際之門」AI資料中心計畫擴充電力基礎建設。