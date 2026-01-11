SpaceX 准增設7,500枚衛星 全球總數將增至1.5萬枚

美國聯邦傳播委員會（FCC）9日表示，已核准馬斯克旗下SpaceX增設7,500枚第二代星鏈（Starlink）衛星的申請，使全球星鏈衛星總數增至1.5萬枚。增設的衛星將在美國以外地區提供直連手機（direct-to-cell）通訊服務，並補充美國本土的覆蓋範圍，可支援下一代行動通訊服務，以及最高可達1Gbps的網速。

FCC表示，SpaceX現在可以額外運作7,500枚第二代星鏈衛星，FCC也允許SpaceX升級衛星並在五個頻段上運作，且豁免了先前禁止覆蓋範圍重疊與提升容量的相關規定。

FCC主席卡爾（Brendan Carr）說：「FCC這項授權對於實現下一代服務而言具有變革性意義。透過核准1萬5,000枚新型先進衛星，FCC已為SpaceX開綠燈，使SpaceX得以提供前所未有的衛星寬頻能力、加強競爭，並協助確保沒有社群被遺漏。」SpaceX先前已尋求核准部署近3萬枚衛星，但FCC表示，目前僅核准其中的1.5萬枚。

FCC表示：「即使第二代星鏈升級衛星尚未經過軌道測試，我們仍認為授權增設衛星符合公共利益。我們暫緩核准其餘1萬4,988枚提議中的第2代星鏈衛星，包括計劃在600公里以上高度運作的衛星。」

FCC表示，SpaceX最遲必須在2028年12月1日以前，發射經核准第2代衛星最大數量的50%，並將衛星部署至指定軌道上且投入運作，其餘衛星則需在2031年12月前完成發射。此外，SpaceX必須在2027年11月底前完成7,500枚第一代衛星的部署。

另外，馬斯克旗下另一家公司xAI的聊天機器人Grok近日遭人用於產出女性及兒童不雅深偽影像，引發爭議，因而受到多國抨擊，Grok 9日起限制未付費用戶的影像生成功能。

這項更動意味著絕大部分X用戶已經或將無法在這個平台上透過Grok生成及編輯圖像。付費用戶則需向X平台提供信用卡資訊及個人資料，因此若出現濫用情事，將能識別濫用者身分。

印尼政府則在10日宣布暫時封鎖Grok的訪問權限，成為全球首個對這個AI工具祭出禁令的國家，主因是該工具存在生成色情內容及深偽影像的風險。

面對禁令，馬斯克透過X發文表示，任何利用Grok製作非法內容的用戶，都將承擔與直接上傳非法內容相同的法律後果。