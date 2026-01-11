企業級NAND傳漲價一倍 SanDisk股價應聲勁揚

根據爆料人士jukan05引述的野村證券報告，記憶體大廠晟碟（SanDisk）本季將把用在企業級固態硬碟（SSD）的高容量3D NAND記憶體裝置價格調漲一倍，因預期未來幾季伺服器級儲存裝置需求強勁。SanDisk股價9日收盤飆漲12.8%。

目前尚不清楚這項漲價會對用於客戶裝置的主流快閃記憶體報價影響多少，但通常手機和電腦用3D NAND價格會隨企業級晶片漲價。

野村報告表示，「通路查核結果顯示，許多記憶體供應商已持續調高價格，尤其企業級NAND將面臨最激烈漲價。SanDisk用於企業SSD的NAND本季可能上漲超過100%」。野村把記憶體供應商計劃漲價的原因，除了短期短缺之外，也歸因於整體AI發展下儲存變革所帶動的中期需求成長。

野村特別點名輝達的「推論情境記憶儲存平台」（ICMSP），將是今年企業級儲存裝置的需求動力之一。在輝達Vera Rubin NVL144平台的機架裡，每個運算托盤都將配置一個BlueField-4運算處理器（DPU）和一個512GB硬碟，這將使每個機架裡都將含有18個DPU和9.216TB的3D NAND。若假設輝達每年要出貨5萬台VR NVL144機架，該公司將必須找地方取得約0.439EB的3D NAND。

雖然在最佳情況下，輝達的ICMSP可能在今年和明年各消費約1EB的3D NAND，但這也不可能是造成3D NAND價格一夜翻倍的真正原因。