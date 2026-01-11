2026年開年第一周…美股又創高 緊盯三訊號防短線震盪

美國股市2026年開年第一周表現強勁，不僅道瓊工業指數和標普500指數上周五（9日）收盤再創歷史新高，費城半導體指數和台積電（2330）ADR也都刷新收盤水準。隨著企業財報季即將登場、最新通膨數據公布在即，以及地緣政治持續緊繃，接下來幾天將難免震盪。

大型銀行將在本周為美股財報季揭開序幕，企業獲利強勁成長，正是股市投資人樂觀看待後市的主因。根據LSEG IBES統計，分析師預料標普500指數成分股企業2025年整體獲利增長達13%，2026年將進一步成長超過15%。

道瓊指數上周五上漲0.5%，收在歷史新高的49,505點，周線上漲2.3%。標普500指數上漲0.6%；那斯達克綜合指數上揚 0.8%，但仍低於10月創下的歷史高點。

剛公布12月強勁業績的台積電ADR 9日上漲1.8%，帶動費城半導體指數上漲2.7%，雙雙再創歷史新高。

半導體設備製造商9日接續記憶晶片和儲存裝置廠商的漲勢，應用材料（Applied Materials）和艾司摩爾（ASML）ADR漲幅都在6.5%以上。美光再漲5.5%。Sandisk飆漲12.8%，周線漲逾37%。

英特爾（Intel）大漲10.8%，川普8日在白宮接見英特爾執行長陳立武，隨後在社群媒體發文盛讚這家晶片公司在美國政府入股後技術上的進展。

美國上月新增5萬個就業，低於市場普遍預期的7.3萬個。失業率則自前一個月修正後的4.5%降至4.4%，低於經濟學家的預估。這份就業報告強化了華爾街對聯準會（Fed）短期內會維持利率不變的押注。

1月13日將公布12月消費者物價指數（CPI），這是Fed 1月底舉行貨幣政策會議之前最後發布的重要數據。

投資人與企業界原本嚴陣以待，預期最高法院可能就川普總統的大規模關稅計畫做出判決，但9日並未發布相關決定，外界仍須等待。

Siebert Financial投資長馬雷克（Mark Malek）表示，美股9日走高並不令人意外。「當天早上很多人密切關注最高法院的判決，甚至可能直接略過就業數據。」「一旦得知不會發布，許多人便轉而重新審視就業數據，並將其視為微幅利多。雖然不算太好，但也不差，整體仍屬偏向樂觀。」

馬雷克預料，一旦投資人將焦點轉回財政赤字的問題，任何慶祝行情都將難以為繼。