快訊

北捷古亭站傳口角衝突 6旬婦車廂內「揚言殺人」警急衝現場

金唱片／場邊藝人狂畫素描本示愛！猛寫「繁體中文」拚了

中日關係惡化…3大車商2025年12月在中新車銷量「降幅皆雙位數」

中央社／ 東京10日綜合外電報導
日本三大車商公布2025年12月在中國新車銷量，相較前一年同期全部下滑且降幅都是雙位數。（路透）
日本三大車商公布2025年12月在中國新車銷量，相較前一年同期全部下滑且降幅都是雙位數。（路透）

日本三大車商公布2025年12月在中國新車銷量，相較前一年同期全部下滑且降幅都是雙位數，其中日產汽車年減22.7%，時隔6個月再次減少，豐田汽車與本田汽車仍持續雙位數降幅。

共同社報導，日本三大車商昨天公布去年12月在中國的新車銷量，日產汽車年減22.7%，來到5萬7947輛，豐田汽車年減12.8%，至16萬3100輛，本田汽車年減40.3%，來到6萬6765輛。

從三大車商在中國的2025整年新車銷量來看，豐田約為178萬輛，比起前一年略增0.2%，日產約為65萬輛，小減6.3%，本田約為64萬輛，減少24.3%。

報導指出，從去年11月以來的日中兩國關係惡化，並未引發大規模抵制購買行動，相關影響並不明顯。

但中國政府和媒體的相關言論，持續批評日本首相高市早苗政府，部分消費者可能因此對購買日本汽車抱持謹慎態度。

日本 本田 豐田 日產 高市早苗 中日

延伸閱讀

近幾任日相解散眾院決策各異 有人速戰或「迫於情勢」

中國要釜底抽薪 玉淵譚天：兩用禁令打擊的就是日本整個軍工產業體系

高市欲解散眾院？內閣高民意不代表勝算高 她的算盤是什麼

日媒：高市研議1月解散眾院 最快2月上旬舉行選舉

相關新聞

誰是AI下階段贏家股？專家點名台積電、指NVIDIA有4隱憂

人工智慧（AI）晶片公司輝達（Nvidia）無疑是2020年代首屈一指的股票，股價自2020年初以來已狂飆逾3,000%...

中日關係惡化…3大車商2025年12月在中新車銷量「降幅皆雙位數」

日本三大車商公布2025年12月在中國新車銷量，相較前一年同期全部下滑且降幅都是雙位數，其中日產汽車年減22.7%，時隔...

再潑AI冷水？「大賣空」本尊爆做空甲骨文原因曝 僅放過3科技大咖

知名投資人、電影「大賣空」原型人物貝瑞（Michael Burry）近幾個月來一直潑人工智慧（AI）熱潮的冷水，他周五...

美股開年強勢攻頂！半導體領漲刷新紀錄 策略師提醒別想得太完美

美國股市2026年開年頭一周表現強勁，不僅道瓊工業指數和標普 500 指數周五收盤再創歷史新高，費城半導體指數和台積電A...

AI有多危險？蓋茲示警：若落入壞人手裡 恐成新冠等級強大生物武器

微軟共同創辦人蓋茲表示，人工智慧（AI）對社會影響將超越電力、汽車和網路等人類創造的所有其他事物，如果落入不肖分子手中，...

美國與中國大陸爭霸AI敗在電力？「大賣空」本尊籲川普火速廣建核電廠

電影「大賣空」原型人物貝瑞（Michael Burry）呼籲川普政府，務必砸重金加速在全美各地廣建核電廠，才有可能在發電...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。