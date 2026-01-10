中日關係惡化…3大車商2025年12月在中新車銷量「降幅皆雙位數」

日本三大車商公布2025年12月在中國新車銷量，相較前一年同期全部下滑且降幅都是雙位數，其中日產汽車年減22.7%，時隔6個月再次減少，豐田汽車與本田汽車仍持續雙位數降幅。

共同社報導，日本三大車商昨天公布去年12月在中國的新車銷量，日產汽車年減22.7%，來到5萬7947輛，豐田汽車年減12.8%，至16萬3100輛，本田汽車年減40.3%，來到6萬6765輛。

從三大車商在中國的2025整年新車銷量來看，豐田約為178萬輛，比起前一年略增0.2%，日產約為65萬輛，小減6.3%，本田約為64萬輛，減少24.3%。

報導指出，從去年11月以來的日中兩國關係惡化，並未引發大規模抵制購買行動，相關影響並不明顯。

但中國政府和媒體的相關言論，持續批評日本首相高市早苗政府，部分消費者可能因此對購買日本汽車抱持謹慎態度。