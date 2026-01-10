快訊

緬甸大動作打詐！KK園區被「徹底夷平」 635處據點全數炸毀

金唱片／化身女神！JENNIE低胸禮服空降紅毯 聽到關鍵字當場噴笑

台中藍營「姐弟之爭」盧秀燕首表態喊話黨內進度 鄭麗文回應

美股開年強勢攻頂！半導體領漲刷新紀錄 策略師提醒別想得太完美

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
英特爾（Intel）。路透
英特爾（Intel）。路透

美國股市2026年開年頭一周表現強勁，不僅道瓊工業指數和標普500指數周五收盤再創歷史新高，費城半導體指數和台積電ADR也都刷新收盤水準。隨著企業財報季即將登場、最新通膨數據公布在即，以及地緣政治持續緊繃，接下來幾天將難免震盪。

道瓊指數上漲0.5%，收在歷史新高49,505點，周線上漲2.3%。標普500指數上漲0.6%；那斯達克綜合指數上揚0.8%，但仍低於10月份創下的歷史高點。

剛公布12月強勁業績的台積電ADR周五上漲1.8%，帶動費城半導體指數上漲2.7%，雙雙再創歷史新高。

半導體設備製造商周五接續記憶晶片和儲存裝置廠商的漲勢，應用材料（Applied Materials）和艾司摩爾（ASML）ADR漲幅都在6.5%以上。美光再漲5.5%。Sandisk飆漲12.8%，周線漲逾37%。

英特爾（Intel）大漲10.8%，川普周四在白宮接見英特爾執行長陳立武，隨後在社群媒體盛讚這家晶片公司在美國政府入股後技術上的進展。

美國上個月新增5萬個就業，低於市場普遍預期的7.3萬個。失業率則自前一個月修正後的4.5%降至4.4%，低於經濟學家的預估。這份就業報告強化了華爾街對聯準會（Fed）短期內會維持利率不變的押注。

投資人與企業界原本嚴陣以待，預期最高法院可能就川普總統的大規模關稅計畫做出裁決，但在大法官周五未發布相關決定，外界仍須等待。

Siebert Financial投資長馬雷克（Mark Malek）表示，美股周五走高並不令人意外。「今天早上很多人極度關注最高法院的裁決，甚至可能直接略過就業數據。」「一旦得知不會發布裁決，許多人便轉而重新審視就業數據，並將其視為微幅利多。雖然不算太好，但也不差，整體仍屬偏向樂觀。」

馬雷克預料，一旦投資人將焦點轉回財政赤字的問題，任何慶祝行情都將難以為繼。

宏利投資管理聯席首席投資策略師米斯金（Matthew Miskin）指出，地緣政治事件提升了避險資產黃金的吸引力，但股市大體上對這些不確定性不以為意。芝加哥選擇權交易所波動率指數（VIX）周五仍處於接近2025年的低點。

米斯金提醒，「在所有資產都反映完美情境之際，正是考慮布局避險或配置防禦型選擇權的時候，以免又有地緣政治事件登上新聞頭條。」

大型銀行將在下周為第4季財報季揭開序幕，企業獲利強勁成長，正是股市投資人樂觀看待後市的主因。根據LSEG IBES統計，分析師預料標普500指數成分股企業2025年整體獲利增長達13%，2026年將進一步成長超過15%。

半導體 美國 標普 台積電 川普 投資人 資產

延伸閱讀

英特爾CES宣布搶進電競掌機戰場 微星、宏碁、鴻海等10業者力挺

40分鐘救活英特爾！ 陳立武會見川普說了什麼？

路透：輝達測試英特爾18A製程 但未繼續推進

40分鐘扭轉逆局？陳立武如何改變川普態度 「讓英特爾再次偉大」

相關新聞

美國與中國大陸爭霸AI敗在電力？「大賣空」本尊籲川普火速廣建核電廠

電影「大賣空」原型人物貝瑞（Michael Burry）呼籲川普政府，務必砸重金加速在全美各地廣建核電廠，才有可能在發電...

AI熱潮潑冷水！「大賣空」貝瑞自曝正在做空甲骨文

知名投資人、電影「大賣空」原型人物貝瑞（Michael Burry）近幾個月來一直潑人工智慧（AI）熱潮的冷水，他周五...

美股開年強勢攻頂！半導體領漲刷新紀錄 策略師提醒別想得太完美

美國股市2026年開年頭一周表現強勁，不僅道瓊工業指數和標普 500 指數周五收盤再創歷史新高，費城半導體指數和台積電A...

AI有多危險？蓋茲示警：若落入壞人手裡 恐成新冠等級強大生物武器

微軟共同創辦人蓋茲表示，人工智慧（AI）對社會影響將超越電力、汽車和網路等人類創造的所有其他事物，如果落入不肖分子手中，...

削弱中企「帶路」主導？美扶持希臘替代港 打造成貨運樞紐

美國企圖遏制中國在全球的影響力，這次瞄準了希臘？據美媒報導，為削弱中國企業在希臘最大港口比雷埃夫斯港的主導地位，美國總統...

日中經濟協會理事高見澤學：日半導體高端製造最先受兩用物項禁令衝擊

據央視新聞客戶端，中國商務部6日發佈公告，決定加強兩用物項對日本出口管制，並自公佈之日起正式實施。日本經濟界人士在接受央...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。