快訊

緬甸大動作打詐！KK園區被「徹底夷平」 635處據點全數炸毀

金唱片／化身女神！JENNIE低胸禮服空降紅毯 聽到關鍵字當場噴笑

台中藍營「姐弟之爭」盧秀燕首表態喊話黨內進度 鄭麗文回應

AI有多危險？蓋茲示警：若落入壞人手裡 恐成新冠等級強大生物武器

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
圖為微軟共同創辦人蓋茲。路透
圖為微軟共同創辦人蓋茲。路透

微軟共同創辦人蓋茲表示，人工智慧（AI）對社會影響將超越電力、汽車和網路等人類創造的所有其他事物，如果落入不肖分子手中，AI可能成為威力與新冠疫情不相上下的生物恐怖主義武器。

70歲的蓋茲長期以來一直對革命性技術創造的機會持樂觀看法，但也對這些技術帶來的風險抱持警戒。蓋茲在9日公布的年度信函中表示，非政府組織以開放原始碼AI工具設計生物恐怖主義武器，是當今比自然疫情更重大的風險。

蓋茲認為AI帶來兩大問題，第一是這項技術成為不肖分子工具，第二是AI擾亂就業市場。蓋茲說：「這些都是我們需要加強控管的真實風險…我們需要深思如何開發、管理與部署這項技術。」

企業和監管機關正致力於對付AI用於有害用途的衍生影響，英國科技大臣肯德爾（Liz Kendall）本周要求馬斯克旗下xAI，必須「儘速」處理女性與兒童性影像激增的問題。這些影像由xAI旗下AI工具Grok生成，xAI如今已限制部分功能。

AI顛覆勞動市場的威力有多大，目前仍不得而知。美國聯準會Fed）主席鮑爾表示，正「高度謹慎」關注AI提供的效率對就業市場影響有多大。牛津經濟研究院（Oxford Economics）本周的報告則顯示，企業似乎未以AI大舉取代員工，暗示業者可能把AI當成例行裁員的藉口。

蓋茲認為企業可能縮減員工工時而非精簡人力，業者也可能決定哪些領域不想採用AI。蓋茲說：「AI對就業市場的影響已開始浮現，我認為未來五年這種影響會擴大。」

AI 恐怖主義 馬斯克 聯準會 Fed 疫情

延伸閱讀

Meta 拚 AI 競賽 大買核電

金銀從缺的一年　中醫大附醫拿下 SNQ 最高等級肯定

別錯過！2026開年最強「收息資產」浮現…非投等債成資金新寵

家族理財辦公室 華爾街新投資力 年約5.5兆比5年前增67%

相關新聞

美國與中國大陸爭霸AI敗在電力？「大賣空」本尊籲川普火速廣建核電廠

電影「大賣空」原型人物貝瑞（Michael Burry）呼籲川普政府，務必砸重金加速在全美各地廣建核電廠，才有可能在發電...

美股開年強勢攻頂！半導體領漲刷新紀錄 策略師提醒別想得太完美

美國股市2026年開年頭一周表現強勁，不僅道瓊工業指數和標普 500 指數周五收盤再創歷史新高，費城半導體指數和台積電A...

AI有多危險？蓋茲示警：若落入壞人手裡 恐成新冠等級強大生物武器

微軟共同創辦人蓋茲表示，人工智慧（AI）對社會影響將超越電力、汽車和網路等人類創造的所有其他事物，如果落入不肖分子手中，...

削弱中企「帶路」主導？美扶持希臘替代港 打造成貨運樞紐

美國企圖遏制中國在全球的影響力，這次瞄準了希臘？據美媒報導，為削弱中國企業在希臘最大港口比雷埃夫斯港的主導地位，美國總統...

日中經濟協會理事高見澤學：日半導體高端製造最先受兩用物項禁令衝擊

據央視新聞客戶端，中國商務部6日發佈公告，決定加強兩用物項對日本出口管制，並自公佈之日起正式實施。日本經濟界人士在接受央...

美就業降溫 利率估不動

美國勞工統計局9日公布，去年12月非農業就業人數增加5萬人，低於預估的7萬人，及11月時的5.6萬人（修正數）增量；10...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。