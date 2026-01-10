AI有多危險？蓋茲示警：若落入壞人手裡 恐成新冠等級強大生物武器

微軟共同創辦人蓋茲表示，人工智慧（AI）對社會影響將超越電力、汽車和網路等人類創造的所有其他事物，如果落入不肖分子手中，AI可能成為威力與新冠疫情不相上下的生物恐怖主義武器。

70歲的蓋茲長期以來一直對革命性技術創造的機會持樂觀看法，但也對這些技術帶來的風險抱持警戒。蓋茲在9日公布的年度信函中表示，非政府組織以開放原始碼AI工具設計生物恐怖主義武器，是當今比自然疫情更重大的風險。

蓋茲認為AI帶來兩大問題，第一是這項技術成為不肖分子工具，第二是AI擾亂就業市場。蓋茲說：「這些都是我們需要加強控管的真實風險…我們需要深思如何開發、管理與部署這項技術。」

企業和監管機關正致力於對付AI用於有害用途的衍生影響，英國科技大臣肯德爾（Liz Kendall）本周要求馬斯克旗下xAI，必須「儘速」處理女性與兒童性影像激增的問題。這些影像由xAI旗下AI工具Grok生成，xAI如今已限制部分功能。

AI顛覆勞動市場的威力有多大，目前仍不得而知。美國聯準會（Fed）主席鮑爾表示，正「高度謹慎」關注AI提供的效率對就業市場影響有多大。牛津經濟研究院（Oxford Economics）本周的報告則顯示，企業似乎未以AI大舉取代員工，暗示業者可能把AI當成例行裁員的藉口。

蓋茲認為企業可能縮減員工工時而非精簡人力，業者也可能決定哪些領域不想採用AI。蓋茲說：「AI對就業市場的影響已開始浮現，我認為未來五年這種影響會擴大。」