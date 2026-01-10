美國與中國大陸爭霸AI敗在電力？「大賣空」本尊籲川普火速廣建核電廠
電影「大賣空」原型人物貝瑞（Michael Burry）呼籲川普政府，務必砸重金加速在全美各地廣建核電廠，才有可能在發電產能上追上中國大陸，確保科技創新和未來經濟成長持續不輟。
貝瑞在電子報平台Substack上發文說：「如果（美國總統）川普、（副總統）范斯、（佛羅里達州州長）德桑提斯以及（參議院多數黨領袖）圖恩能聽我的勸，我會建議他們斥資1兆美元（因為現在數兆美元被當成數百萬美元到處撒），在全國各地設置星羅棋布的小型核子反應爐，忽略種種抗議和監管規定，並為民眾建立起新型、尖端的電網。」
他呼籲：「儘快這麼做，並採取實體與網路雙管齊下的新型安全防護措施，甚至建立專門的核能防禦任務小組，以保護每一座設施，經費由聯邦政府撥款支應。」
貝瑞寫道：「這是取得足夠電力迎頭趕上中國的唯一希望，也是防止電力成為窒礙創新的因素、讓我國成長終能償付債務並確保長期安全的唯一希望。」
專家警告，美國人工智慧（AI）發展可能面臨電力供應不足的瓶頸，反觀中國大陸發電量則遙遙領先。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言