日中經濟協會理事高見澤學：日半導體高端製造最先受兩用物項禁令衝擊

據央視新聞客戶端，中國商務部6日發佈公告，決定加強兩用物項對日本出口管制，並自公佈之日起正式實施。日本經濟界人士在接受央視總台記者採訪時表示，管制物項涉及範圍廣泛，將對日本製造業造成不可避免的影響。

報導稱，日中經濟協會理事高見澤學表示，坦白說，日本經濟界最擔心的是這項措施是否會對日本企業經營造成重大影響，尤其是半導體等高端製造領域很可能會先受到衝擊。短期內日本企業或許還能依賴庫存應對，但從中長期看，製造環節不可避免會受到影響。

高見澤學說，中國已成長為一個龐大的市場，擁有極為可觀的發展潛力，同時，中國企業的科技實力不斷提升，在不少領域甚至遠超日本，對日本經濟而言已經「離不開中國」。

日本共同社則報導，近日獲悉，日本首相高市早苗涉台國會答辯後，日本對華出口的日本酒和食品貿易手續出現延遲。中國在高市答辯後仍對進駐中國的日企採取挽留的做法，但另一方面升級反制措施。中方要求撤回高市答辯並在經貿方面加強衝擊力度，日企飽受折騰。

報導稱，在高市11月7日涉台言論後，大陸駐日本大使吳江浩11月跟日本經濟團體聯合會（經團聯）會長筒井義信會面，當時對日中經濟合作表現出正面態度。與2012年抗議日本政府將釣魚島國有化的反日遊行中日企遭襲擊時不同，因此日企紛紛認為，「中國正在釋放願與日本繼續保持經濟合作的信號」，日企之間洋溢著樂觀氛圍。

報導稱，然而圍繞日本經濟代表團原定今年1月訪華事宜，中方截至去年年底一直沒有給出明確答覆，訪華之行被迫延期。吳江浩這月7日罕見地缺席日中經濟協會等方面在東京都內舉行的新年例行活動，背離了日方對「政經分離」的期待。

日中關係消息人士稱，房地產不景氣導致經濟減速的中國「正在選擇避免對本國經濟造成打擊的反制措施」。雖然中國企業需要的產品採購照常進行，但「與中國國有企業的合作項目停滯」、「與中國企業合作的活動被取消」等對日企的影響，正在擴大。

報導稱，貿易相關人士表示，針對日本酒「應該是在判斷對中國影響不大的基礎上採取的找茬做法」。中國政府1月6日宣布兩用物項對日出口管制， 列入清單的品類範圍廣泛，貿易公司不斷接到在大陸設有生產基地的日企關於「商品能否出口至日本」的諮詢。為此感到失望的日企相關人士透露，「在這樣的情況下無法在中國安心做生意。」