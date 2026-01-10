美就業降溫 利率估不動

美國勞工統計局9日公布，去年12月非農業就業人數增加5萬人，低於預估的7萬人，及11月時的5.6萬人（修正數）增量；10月及11月的就業人數也共計下修7.6萬人，而且10至12月每月就業移動平均數為減少2.2萬人，顯示就業市場持續降溫。

美國公布去年12月就業報告，整體數據維持緩步降溫勢頭，但就業並未急速墜崖，預料聯準會（Fed）在利率「連三降」之後，元月底會議時較可能按兵不動。數據出爐後，美股走高、美債殖利率則因本月降息幾無可能性而上升。

依據勞工統計局數字，去年12月民間部門就業人數僅增加3.7萬人，低於預估的7.5萬人及11月時的50萬人（修正數）增量；製造業再減少8,000人，零售及營建業就業也減少。休閒接待業及醫療業就業人數則持續增加。

2025年全年就業共增加58.4萬人，是2020年來最低的一年，而且比2010至2019年期間任何一年都少。另外勞工部將於2月公布就業人數基準修正數，預料將進一步下修2025年的就業人數。

12月平均時薪比11月提高0.3%，符合預期，比11月時的0.2%升幅略佳；比去年同期上升3.8%，高於預估及11月時的3.6%升幅；平均每周工時為34.2小時，低於預估及11月時的34.3小時。

但失業率回降到4.4%，低於預估及11月時的4.5%（11月為修正數，原先為4.6%），主因政府關門引發的失業增加已告平息；另外勞動參與率下降0.1個百分點，為62.4%，符合預估，也能是失業率下降的原因之一。就業不足率從8.7%降為8.4%，顯示擔任兼職工作的人數減少。

經濟學者指出，就業報告顯示勞動市場仍然脆弱，企業雇用展望依然審慎，仍處於「低雇用、低裁員」情勢；預料2026年新就業機會有限，薪資升幅也可能減緩。但由於就業未加速惡化，預料Fed元月會議將按兵不動。