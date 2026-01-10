聽新聞
美就業續降溫 利率料按兵不動

聯合報／ 編譯任中原／綜合報導

美國公布去年十二月就業報告，數據低於預期，就業市場仍維持緩步降溫勢頭。經濟學者預料，聯準會（Fed）在利率「連三降」之後，元月底會議時較可能按兵不動。

根據最新統計數據，十二月非農就業人數增加五萬人，低於預估的七萬人；十月及十一月的就業人數也共計下修七點六萬人，而且十至十二月每月就業移動平均數減少二點二萬人，顯示就業市場持續降溫。

十二月失業率回降到百分之四點四，低於預估及十一月時的百分之四點五；勞動參與率下降○點一個百分點，為百分之六十二點四，符合預估，可能是失業率下降的原因之一。

經濟學者指出，就業報告顯示勞動市場仍然脆弱，企業雇用展望依然審慎，預料二○二六年新就業機會有限，薪資升幅也可能減緩。但由於就業並未加速惡化，預料聯準會元月底會議召開時，利率決策將按兵不動。

